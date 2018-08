El jazz copará la parada en un festival internacional

07/08/2018 -

Santiago del Estero volverá a ser sede del FestJazz. Su sexta edición se realizará el sábado 1 de septiembre, a las 20, en el patio del edificio municipal de ciudad Capital, con la participación de figuras representativas del género de Nueva York, Buenos Aires y nuestra provincia. Con entrada libre y gratuita, los santiagueños podrán disfrutar de la maestría del saxofonista Tony Malaby, quien viene desde Nueva York, y de los argentinos Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli, además de Melina Imhoff, Munlai Jazz y Mishqui Vacilon. Gonzalo Velázquez, su impulsor, brindó detalles a EL LIBERAL

Para Velázquez, músico también, realizar el festival de jazz es un sueño hecho realidad. "Soñaba esto hace años. Todos los que me ven caminando por la calle tocando la quena a la mañana lo saben. Una experiencia única que me proporciona una gran alegría", destaca con particular gracejo para definir su pasión por esta música.

"El Festival de Jazz se ha hecho solo. En el año 2006 yo he empezado a venir a Santiago a tocar con gente de Buenos Aires, primero. En ese momento me he reencontrado con Mariano Sarquiz, quien me ha presentado a Agustín Bustos, un enorme baterista de aquí. Así fue como nació Bestia o Gusano. A partir de ahí a la fecha hemos traído más de trescientos músicos de todo el mundo para tocar en Santiago del Estero", indicó.

Músicos del mundo

Velázquez recordó que a lo largo de estos años tocaron en el Festival de Jazz grandes músicos argentinos como el pianista Ernesto Jodos, Pepe Taveira y también Mariano Otero, que también vendrá en esta edición.

Además, supieron actuar músicos de Senegal, Alemania, California, Chicago, Nueva York y Macedonia, entre otras nacionalidades.

"Al Festival lo hemos hecho solo, trayendo a esa gente a dormir y a comer en nuestras casas. Veníamos de gira de Buenos Aires y tocábamos cuatro o cinco veces en un viaje y volvíamos allá y así se empezó a replicar. Desde hace tiempo se ha generado algo muy grande. A partir de mi primer viaje a Nueva York, en el 2013, conocí a Leo Genovese, fue una situación absolutamente mágica de la vida. Con Leo hemos generado una amistad y un vínculo muy grande. Y desde el 2013, Leo vino a tocar a Santiago", remarcó Gonzalo en su entrevista con EL LIBERAL. Gonzalo está feliz por haber logrado, desde el 2013 hasta el 2018, una continuidad del Festival de Jazz en Santiago.

Quién es Malaby

Para esta edición se destacan las actuaciones de Tony Malaby y Ernesto Jodos. Malaby es un saxofonista del jazz tenor nacido en Tucson, Arizona. Malaby se mudó a la ciudad de Nueva York en 1995 y ha tocado con varios grupos notables de jazz, incluyendo Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, Electric Bebop Band de Paul Motian, Open Loose de Mark Helias, Trio + 2 de Fred Hersch y Walt. Proyecto Whitman , y bandas dirigidas por Mario Pavone , Chris Lightcap, Bobby Previte, Tom Varner , Marty Ehrlich y Angélica Sánchez.

Quién es Jodos

El gran pianista de jazz Ernesto Jodos se presentará en solitario para interpretar un repertorio dedicado a los pianistas Thelonious Monk y Herbie Nichols, en el marco del ciclo de conciertos al mediodía dedicado a los clásicos del género.

Nació en Buenos Aires en 1973. Comenzó sus estudios musicales a los 11 años y un lustro más tarde asistió a un seminario dictado por el vibrafonista Gary Burton, además de obtener una beca para estudiar en la Universidad de Berklee en Boston.

Más allá del jazz, grabó y tocó con grandes artistas: Mercedes Sosa, Gerardo Gandini, Pedro Aznar, Willy González, Raúl Carnota y Lucho González, entre otros.