Acusan al hijo de Dyango de explotación infantil

Fotos Izán Llunas cantará las canciones de Luis Miguel en la vuelta de ShowMatch.

07/08/2018 -

Este año, Izán Llunas, el nieto de 13 años de Dyango saltó a la fama mundial tras su papel protagónico en "Luis Miguel, la serie", adonde interpreta al cantante en los inicios de su carrera, etapa en la que se lo ve siendo explotado por su padre, Luisito Rey.

Pero lo que llama la atención es que después del cierre de alto impacto que tuvo la biopic del cantante mexicano, el nombre del hijo de Dyango, Marcos Llunas está siendo vinculado con una situación muy similar a la que en la ficción vive su hijo, ya que se lo está acusando de explotación infantil.

El diario El Mundo, de España, sorprendió con un artículo escrito por Andrea Rosa del Pino en el que señala: "Una de las estrellas de Luis Miguel: la serie, podría estar siendo víctima de un nuevo Luis Rey, quien -tal como el intérprete de Soy como quiero ser- sería español, artista y ‘peligrosamente ambicioso’ con la potencial carrera de su hijo". Las suposiciones no tardaron en relacionar ese rumor a los nombres de Izán Llunas y su padre, Marcos Llunas, quien al igual que en el caso de Luis Rey, es cantante.

Por otra parte, el diario recuerda que Marcos Llunas alguna vez confesó a TV Azteca: "Soy un Luis Rey en el sentido de que quiero que Izan lo haga bien. Creo que lo único bueno de Luis Rey, pobre señor, no sé si fue tan malo, es que impulsó a su hijo a empezar", habría dicho el hijo de Dyango durante una entrevista.

En otros párrafos la publicación de El Mundo, que fue reflejada en la Argentina por Clarín, no da lugar a confusiones y nombra a padre e hijo, con todas las letras. "Desde el comienzo del dramático show, en abril de 2018, la fama ha asaltado por sorpresa a gran parte del elenco (Martín Bello y Óscar Jaenada, entre otros). No obstante, no a todos les habría afectado de la misma forma. Sobre todo, al más pequeño de ellos, quien, con sólo 13 años, ya promociona camisetas con su rostro en Instagram. Se trata de Izán Llunas -el hijo de Marcos Llunas (46), sexto en Eurovisión ‘97, y nieto del legendario Dyango (78)-, que interpreta con gracia a la versión más joven de Luis Miguel, entre 1981 y 1985".

Cuando se viralizó en las redes el tema de la posible explotación, Izán, dijo al Diario Reforma: "No es igual (a Luis Rey). Papá no es tan estricto. Estamos en diferentes épocas".

Dentro de algunas semanas, Izán visitará la Argentina, ya que fue contratado por la producción de ShowMatch para cantar en vivo, en la vuelta del Bailando a la pantalla de Canal 13. "Estoy contento porque cantaré en vivo con Tinelli en su programa", dijo Llunas hace poco durante una entrevista online con el programa "Hay que ver", que conducen José María Listorti y Denise Dumas por Canal 9. Además, adelantó que pondrá voz a "canciones básicas de Luis Miguel".