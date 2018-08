Nacho Viale defendió a su abuela de los dichos de Beatriz Sarlo

Fotos Nacho admitió que no leyó el libro en el que Sarlo escribió sobre su famosa abuela.

Tras el exitoso homenaje que produjo para su abuela Mirtha Legrand, con un cortometraje que dio que hablar por su excelencia, Nacho Viale visitó el programa "Infama Recargado", y fue Cora Debarbieri, quien aprovechando su presencia lo indagó sobre el reciente libro, "La intimidad pública", de la ensayista Beatriz Sarlo, adonde revela intimidades de la familia Legrand, en el marco del análisis del sistema de la fama. "Muchos condenaron a Mirtha Legrand por su actitud frente a la enfermedad de su hijo y la helada distancia que interpuso con la pareja que lo sobrevivió... Puede ser presentado como problema moral (¿qué hace una madre con un hijo homosexual y su pareja?)", escribió Sarlo.

Sin esconder su enojo, Nacho contestó: "No leí (el libro), vi un título a la pasada. Me sorprende. Sarlo levanta un dedo como creyendo que es la jueza del país. Me tiene sin cuidado lo que diga". Y aclaró que de todos modos, no le gustan sus ensayos, mientras reveló que a principios de año le escribió para ir a presenciar el programa de Mirtha.