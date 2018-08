Carlos Rissi: el más malo de "El Marginal"

07/08/2018 -

"El Marginal" regresó a la pantalla de la TV Pública con su segunda temporada y se convirtió en lo más visto de esa pantalla, con una trama mucho más violenta que la anterior y nuevos personajes.

Aunque el villano, por excelencia, sigue siendo Mario Borges. En realidad, la precuela revela cómo llegó a convertirse en ese personaje oscuro y poderoso que domina la cárcel de San Onofre.

"Es una oportunidad que me han dado. Yo venía pidiendo un espacio y acá tengo un gran espacio para jugar, actuar, soltar una bestia que está atada. Estoy buscando límites, en el teatro estaba buscando y me tocó ‘Terrenal’, una obra deliciosa. Y paralelamente me toca este Borges, era un vuelo poético", señaló Carlos Rissi en una charla con Diarioshow, haciendo alusión al protagónico que dejaron en sus manos Sebastián Ortega y Pablo Cullel, los productores de Underground.

Al hablar sobre las razones del éxito de "El Marginal", cuya primera temporada se puede ver por Netflix, Rissi hizo foco en la relación que el ser humano tiene con la violencia: "Un artista puede hacer con el horror una maravilla. Como la obra cumbre de Picasso, El ‘Guernica’. ¡Joder! Con el horror logra esa síntesis que trasciende el tiempo y tiene lecturas infinitas. ‘Apocalipsis now’ es una obra de arte. Su director, Francis Ford Coppola decía que no es una película de guerra, sino sobre una guerra. Hay mucha poética que se puede impregnar desde una ficción, desde el arte", remarcó.

Y delineó a su personaje: "Es un hombre que ha elegido ser delincuente, de vocación, genera códigos propios, de la vieja escuela. Por ejemplo las mujeres de los presos no se las toca. Es un líder, conserva una línea y es coherente con ella. Es el más malo de todos, no estamos hablando de una buena persona, pero quizás lo invitaría a comer un asado a Borges, podría ser muy divertido".