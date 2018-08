Demi Lovato: “Quiero agradecer a dios por mantenerme viva”

07/08/2018 -

Demi Lovato tiene más de 70 millones de seguidores en Instagram. Por eso no resulta extraño que haya usado esa plataforma para dar una señal de vida, tras su internación, del 24 de julio, a raíz de una sobredosis.

"Siempre he sido transparente en lo que tiene que ver con mi recorrido por la adicción. Y lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo", fueron las primeras palabras que escribió la estrella pop de 25 años, en un conmovedor posteo.

Y agregó: "Es algo que debo continuar superando, y aún no lo he hecho".

Demi Lovato, que el año pasado compartió un exitoso dueto con el puertorriqueño Luis Fonsi, también agradeció el apoyo de sus fans y reconoció que el personal del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, le salvó la vida. En ese marco, afirmó: "Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien".

La cantante adelantó que, por algún tiempo, no se la volverá a ver en un escenario, y canceló el concierto que tenía en Atlantic City. "Ahora necesito sanarme y concentrarme en mi camino hacia la recuperación y la sobriedad", escribió.