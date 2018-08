"Messi miraba a Riquelme como si fuese Jesucristo Superstar"

Fotos Messi y Riquelme juntos en la Selección Argentina

Juan Román Riquelme estuvo en Barcelona hasta mediados de 2003, cuando emigró a Villarreal tras apenas una temporada en el primer equipo culé. En aquel tiempo, la Masía ya se rendía a los pies de otro argentino: Lionel Messi.

Por aquel entonces, no era Jorge, su padre, el que le manejaba su corta carrera, sino Josep M. Minguella, quien le permitió a Leo compartir varios momentos con las figuras de aquel equipo. Eso, para el rosarino, era tocar el cielo con las manos y ver al ex N°10 de Boca, contemplar a "Jesucristo Superstar".

Así lo contó el primer agente de Messi en una columna en el diario Sport, de Barcelona. "A veces venía a casa cuando hacíamos alguna barbacoa. Recuerdo una en concreto a la que vinieron Riquelme, Rochemback, Motta y algún otro jugador. La hicimos una tarde-noche y aún puedo verle sentado en el fondo de una mesa desde donde miraba así, por debajo del pelo, a Riquelme. Lo observaba como si fuera Jesucristo Superstar. ¡Claro! Para él era el '10', zurdo, jugaba en el primer equipo del Barça y era su gran ídolo. Pero solo lo miraba porque Leo era muy discreto y le tenías que sacar las palabras", contó el catalán.

Además, lo definió como un chico "tímido y callado; generaba admiración, igual que ahora porque, además de ser un enorme futbolista, nunca ha sido un jugador al que le haya gustado hacer ostentación de nada y siempre se comportaba así", apuntó.

Y sentenció: "Creo que esa personalidad ha sido también una suerte para el Barça. Creo que el Barça ha tenido doble suerte con este jugador, la hemos tenido todos los barcelonistas. Primero, por la calidad excepcional que tiene a nivel deportivo y segundo, porque después de tantos años que ha pasado en el Barça, no ha tenido nunca ni un solo problema extradeportivo. Porque para mí el tema del fisco no es un tema personal suyo, no es imputable a algo que él haya hecho, sino a su empresa. Me refiero a que no ha habido ni un solo problema como podría ser un incidente con el coche tras haber salido de noche o problemas con la familia. Nada de eso. Está casado, con tres críos. Acaba el entrenamiento y desaparece".