CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Agosto de 2018
Por El Liberal
08/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASTHAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.45 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
10.20 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA
12.00 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
14.12 SR. MAGOO
15.54 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
17.40 LA DAMA DE ORO
19.47 EL SECRETO DE ADALINE
22.00 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.49 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.19 LA NIÑERA
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.34 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
13.39 POR AMOR AL JUEGO
16.09 JACK
18.17 TRIPLE IDENTIDAD
20.15 D-TOX
22.00 CONDENA BRUTAL
23.59 SE PRESUME INOCENTE
TNT
06.00 LA REINA DEL BAILE 2
08.06 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
09.49 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
11.51 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
13.48 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
15.39 TOY STORY 2
17.31 CHAPPIE
19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.55 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
01.52 ¿QUIÉN *&$%! SON
SPACE
07.29 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
09.51 RED TAILS
12.24 LA LEYENDA DEL ZORRO
15.02 BIENVENIDO A LA JUNGLA
16.59 60 SEGUNDOS
19.24 METEORO
22.00 EL ESPECIALISTA
CINECANAL
11.25 AMIGOS SALVAJES 3
12.50 LA INVENCIÓN DE HUGO
15.05 MEGAMENTE
17.00 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
18.45 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
20.20 DÚPLEX
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
23.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
SONY
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 THE VOICE
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, EL BUNKER SACHERO.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:55 (Cast)19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
HOY - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY - 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY - 22:10 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 08/08 - 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 21:45 (Cast) 00:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 18:00