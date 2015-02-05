CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Agosto de 2018

08/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASTHAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

 

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA

 

PELÍCULAS

CINEMAX

08.45 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

10.20 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

12.00 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

14.12 SR. MAGOO

15.54 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

17.40 LA DAMA DE ORO

19.47 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 HISTORIAS CRUZADAS

 

TCM

07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.49 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.19 LA NIÑERA

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.34 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

13.39 POR AMOR AL JUEGO

16.09 JACK

18.17 TRIPLE IDENTIDAD

20.15 D-TOX

22.00 CONDENA BRUTAL

23.59 SE PRESUME INOCENTE

 

TNT

06.00 LA REINA DEL BAILE 2

08.06 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

09.49 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

11.51 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

13.48 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.39 TOY STORY 2

17.31 CHAPPIE

19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.55 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

01.52 ¿QUIÉN *&$%! SON

 

SPACE

07.29 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

09.51 RED TAILS

12.24 LA LEYENDA DEL ZORRO

15.02 BIENVENIDO A LA JUNGLA

16.59 60 SEGUNDOS

19.24 METEORO

22.00 EL ESPECIALISTA

 

CINECANAL

11.25 AMIGOS SALVAJES 3

12.50 LA INVENCIÓN DE HUGO

15.05 MEGAMENTE

17.00 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

18.45 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

20.20 DÚPLEX

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

23.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

 

SONY

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 THE VOICE

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT

 

A DÓNDE IR

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

 

CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, EL BUNKER SACHERO.

 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.

 

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:55 (Cast)19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

HOY - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY - 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY - 22:10 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 08/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 21:45 (Cast) 00:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:45 (Cast)

 

HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 18:00


 
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