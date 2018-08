Los chicos de Santiago brillaron con luz propia en la Copa Quimsa

08/08/2018 -

Con total éxito se desarrollo el pasado fin de semana en las instalaciones del Club Huracán de la capital el Torneo de Patín Artístico en donde estuvo en juego la Copa Quimsa. Los deportistas santiagueños corroboraron su gran momento al quedarse con varias medallas y trofeos.

El certamen conto con la organización de la Escuela de Patín de Quimsa, bajo la mirada de la entrenadora nacional Florencia Cella.

Estuvieron presentes autoridades del club, municipales y el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, junto con la diputada de la Nación Claudia Ledesma Abdala de Zamora, acompañando la jornada deportiva.

El certamen reunió a mas de cien patinadores de varios clubes de Santiago y de Tucumán, quienes demostraron sus progresos en cada presentación en escena.

El torneo conto con la presencia de jueces de Tucumán y de Santiago. En el cierre se entregaron los correspondientes premios.

Estos son algunos de los resultados: en Incentivacion 7 anos: 1) Amparo Zamora (Quimsa); 2) Luna Corvalan (Quimsa). De 5 anos: 1) Maia Prado (Tuc.); 2) Helena Espana (Quimsa). De 6 anos: 1) Lucia Salvatierra (Quimsa); 2) Zoe Aldererte (Tuc.). De 8 anos: 1) Bianca Medina Torres (Quimsa); 2) Zahira Orieta (Quimsa). De 9 anos: 1) Estefania Coronel (Quimsa); 2) Malena Llanos (Quimsa). De 10 anos: 1) Juliana Albornoz (Tuc.); 2) Guillermina Ledesma (Quimsa). Tiritas 11: 1) Milagros Roldan. C. 5ta. 8 anos: 1) Guadalupe Cano Gomez (Quimsa); 2) Solana Sosa 8 (Tuc.). Exhibicion 11: 1) Antonella Brandan (Quimsa); 2) Maria Coria (Dance Roller Sgo.). De 13: 1) Ludmila Brandan (Quimsa); 2) Micaela Rivero (Quimsa). De 15: 1) Valentina Albarracin (Quimsa).

Incentivacion 7: 1) Morena Orieta (Quimsa); 2) Aitana Paz (Guemes Patin).

De 10: 1) Soledad Mansilla (Guemes Patin); 2) Ludmila Gomez (Quimsa). De 12 anos: 1) Dana Trejo (Quimsa); 2) Eva Satillan (Guemes Patin). De 14: 1) Rosario Guzman Trejo (Quimsa); 2) Julieta Ledesma (Quimsa). C. 5ta. 12 anos: 1) Antonella Martinez (Quimsa); 2) Lourdes Medina (Quimsa).

Resultados del domingo

En tanto que al dia siguiente, domingo, se desarrollo la segunda jornada de ¡§Copa Quimsa¡¨, en donde tambien los chicos de Santiago tuvieron una buena actuacion. Formativa 10 anos: 1) Agostina Loto (Quimsa); 2) Madelen Paz (Dancing on Roller Sgo.). Formativa 11 anos; 1) Pilar Botteri (Tiro Argentino Tucuman); 2) Lusiana Sosa Rodriguez (Quimsa).

Formativa de 13: 1) Agustina Coronel; 2) Nahiara Bulacio. Categoria C 5ta. 10 anos: 1) Stefania Leibovich (Quimsa); 2) Valentina Basualdo (Quimsa). C 5ta. 11 anos: 1) Abril Umano (Quimsa); 2) Lucia Llugdar (Quimsa). C 5ta. 14 anos: 1) Milagros Sayago (Quimsa); 2) Agostina Hazam (Quimsa). C. 4ta. 11 anos: 1) Lara Faciano (Tiro Argentino Tucuman); 2) Melani Puchetta Llanos (Quimsa). C. 4ta. 13 anos: 1) Priscila Correa (Quimsa); 2) Morano Ruiz (Quimsa).