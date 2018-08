Güemes estuvo intratable ante Mitre

08/08/2018 -

El pasado fin de semana se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura denominado Dr. Gerardo Zamora, donde Güemes midió fuerzas ante Mitre Amarillo. También se jugó el clásico entre Central Córdoba y Mitre Amarillo. En el cruce entre Gauchos y Aurinegros, fue el local el que mejor performance tuvo, al quedarse con el triunfo en tres categorías, mientras que empataron en la restante.

Los resultados de todos los partidos se detallan a continuación.

Resultados

Sexta División: Yanda 1, Instituto Santiago 1; Estudiantes 1, Agua y Energía 0; Mitre Amarillo 3, Central Córdoba 0; Banfield 0, Comercio 0; Villa Unión 0, Unión Santiago 0.

Séptima División: Yanda 0, Instituto Santiago 1; Estudiantes 1, Agua y Energía 5; Mitre Amarillo 1, Central Córdoba 3; Banfield 1, Comercio 3; Villa Unión 0, Unión Santiago 2.

Octava División: Yanda 3, Instituto Santiago 2; Estudiantes 3, Agua y Energía 0; Mitre Amarillo 0, Central Córdoba 1; Banfield 0, Comercio 2; Villa Unión 0, Unión Santiago 1.

Novena División: Yanda 0, Instituto Santiago 1; Estudiantes 1, Agua y Energía 1; Mitre Amarillo 0, Central Córdoba 2; Banfield 0, Comercio 1; Villa Unión 0, Unión Santiago 2.

Sexta División: Defensores de Forres 0, Sarmiento 3; Sportivo Fernández 3, Unión de Beltrán 1; Güemes 0, Mitre Negro 1; Central Argentino 1, Independiente de Fernández 1; Independiente de Beltrán 0, Vélez de San Ramón 1.

Séptima División: Defensores de Forres 0, Sarmiento 6; Sportivo Fernández 0, Unión de Beltrán 0; Güemes, Mitre Negro 1; Central Argentino 1, Independiente de Fernández 2; Independiente de Beltrán 3, Vélez de San Ramón 1.

Octava División: Defensores de Forres 1, Sarmiento 5; Sportivo Fernández 0, Unión de Beltrán 2; Güemes 1, Mitre Negro 3; Central Argentino 1, Independiente de Fernández 1; Independiente de Beltrán 1, Vélez 5.

Novena División: Defensores de Forres 1, Sarmiento 1; Sportivo Fernández 1, Unión de Beltrán 1; Güemes 1, Mitre Negro 1; Central Argentino 0, Independiente de Fernández 0; Independiente de Beltrán 1, Vélez 2.

PRÓXIMA FECHA

Por otra parte, el Consejo Auxiliar programó la cuarta fecha, con esta programación: Instituto Santiago vs. Unión Santiago; Comercio vs. Villa Unión; Central Córdoba vs. Banfield; Agua y Energía vs. Mitre Amarrillo; Yanda vs. Estudiantes. Sarmiento vs. Vélez; Independiente de Fernández vs. Independiente Beltrán; Mitre Negro vs. Central Argentino; Unión Beltrán vs. Güemes; Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández.