La 7ª fecha tendrá una importante cartelera

08/08/2018 -

Este fin se semana se disputará la séptima fecha del certamen infantil de fútbol, la jornada se vivirá en dos localidades diferentes entre El Colorado y Quimilí.

El torneo es organizado por el departamento Deportes del municipio y auspiciado por la Municipalidad de Quimili.

Las jornadas comenzarán a partir de las 10.30, el campeonato cuenta con cinco equipos: La Ensenada, Social El Colorado, Esc. Municipal de Vivelas, Quimilí Central y Sp. Comercio quien queda libre en esta oportunidad. La programación de la séptima jornada es la siguiente.

En Quimilí: 1º partido, La Ensenada vs. Municipalidad de Vilelas (categoría 2009/10); 2º partido, La Ensenada vs. Municipalidad de Vilelas (categoría 2003/04); 3º partido, La Ensenada vs. Municipalidad de Vilelas (categoría 2007/08); 4º partido, La Ensenada vs. Municipalidad de Vilelas (categoría 2005/06).

En El Colorado: 1º partido, El Colorado vs. Quimilí Central (09/10); 2º partido, El Colorado vs. Quimilí Central (03/04); 3º partido, El Colorado vs. Quimilí (07/08); 4º partido: El Colorado vs. Quimilí (05/06).