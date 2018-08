El Torneo Anual volvió con muchas emociones y goles

08/08/2018 -

Con una cartelera que ofreció muchas emociones y, sobre todo, goles, se reanudó el fin de semana pasado el Torneo Anual 2018 de la Liga de Fútbol Infantil (LIFI).

El certamen, que reúne a equipos de las escuelas de fútbol de las categorías 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, estuvo parado tres fines de semana. El primero, fue por el Torneo de Galguitos, luego por el que se realizó en Loreto (denominado Loretanito) y el anterior debido a la disputa del certamen Changuitos, que organiza la escuela de Jorge Donis.

La reanudación fue con la decimosexta fecha, que arrojó los siguientes resultados:

Categoría 2005: Estrella del Sur 0, Luis Valoy 7; Galguitos 5, Ferroviaritos 1; Güemes 1, Jorge Donis 1; Sarmiento 1, Tricolor 0; Santiago Lawn Tennis Club 3, Niños Unidos 0 y Comercio 3, Golcito 0.

Categoría 2006: Estrella del Sur 0, Luis Valoy 3; Galguitos 1, Ferroviaritos 0; Güemes 2, Jorge Donis 1; Sarmiento 1, Tricolor 1; Santiago Lawn Tennis Club 1, Niños Unidos 0 y Comercio 0, Golcito 1.

Categoría 2007: Estrella del Sur 2, Luis Valoy 1; Galguitos 1, Ferroviaritos 3; Güemes 0, Jorge Donis 6; Sarmiento 10, Tricolor 0; Santiago Lawn Tennis Club 2, Niños Unidos 0 y Comercio 2, Golcito 0.

Categoría 2008: Estrella del Sur 0, Luis Valoy 6; Galguitos 0, Ferroviaritos 1; Güemes 0, Jorge Donis 0; Sarmiento 2, Tricolor 0; Santiago Lawn Tennis Club 1, Niños Unidos 3 y Comercio 5, Golcito 0.

Categoría 2009: Estrella del Sur 2, Luis Valoy 0; Galguitos 0, Ferroviaritos 3; Güemes 0, Jorge Donis 1; Sarmiento 10, Tricolor 0; Santiago Lawn Tennis Club 2, Niños Unidos 1 y Comercio 1, Golcito 3.

Nuevo parate

El Torneo Anual volverá a sufrir un parate, en este caso de dos semanas. Este fin de semana, no habrá acción debido a las elecciones municipales en toda la provincia.

El siguiente fin de semana se disputará el torneo Golcito, del 17 al 19 de agosto en las canchas del predio de UPCN.

En consecuencia, el Torneo Anual volverá a ver acción recién el domingo 26 de agosto, con la decimoséptima fecha que tendrá estos partidos: Valoy vs. Comercio, Niños Unidos vs. Estrella del Sur, Sarmiento vs. Lawn Tennis, Donis vs. Tricolor, Ferroviaritos vs. Güemes y Estrella Roja vs. Galguitos. Libre: Golcito.