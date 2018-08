FÚNEBRES | 8 de agosto de 2018

08/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

Gilda Campos (Cañada Escobar )

Patricio Ignacio Bellos

Hugo Alberto Badessich

Horacio Raúl Basualdo (Córdoba)

Carlos Alberto Carranza (La Banda)

Lidia Amalia Gutierrez (Tintina)

Luis Alfredo Bravo

Francisca del Rosario Ávila

Olga Saturnina Figueroa

Libia Rosa Montenegro (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su esposo Nicolás Brizuela, sus hijos Mario, Chiqui, Guido, Silvia, Pibe y Gloria. hijos pol. nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en s.v. de calle Plata y serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Mario, Chyky, Guido, Silvia, Pibe, Gloria h. políticos Enrique y Ana nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Familia Brizuela, su hermana politica Mercedes, sus sobrinos Magalí, Marcelino, Helvecia, Josefa, Segundo y Benjamin participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en s.v. de calle Plata y serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su esposa Nora Camuña, sus hijos en el afecto: Ruly, Carly, Lourdes y Silvia, sus nietas: Andrea y Abril, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Hugo y Elsi, nietos Barby, Lucas, Ivan, Eric y Andres, su yerno Antonio G. Castro y su nieto politico Javier Bessone. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su hermana Lylia Maria J. Badessich, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su prima Bibiana T. Meneghini e hijos , participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su tía Juana Rosa Lucero de Meneghini, su prima Maria Ana Meneghini e hijas Maria del Huerto y Ana Eugenia Santillan Meneghini, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BADESSICH, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Claudio Cassarino Badessich, Leslie, Maximiliano, Astrid, Denisse, Lorecey, Desiree y Claudio Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, HORACIO RAÚL (Pocholo) (q.e.p.d) Falleció en Cordoba el 6/8/18|. Su esposa Norma Urrejola, sus hijos Normita y flia, Raul Basualdo, su cuñado Juan Carlos Urrejola participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados en la ciudad de Cordoba.

BASUALDO, HORACIO RAÚL (Pocholo) (q.e.p.d) Falleció en Cordoba el 6/8/18|. Su hermana política Marta Urrejola, sus sobrinos Rossana y flia, Carlitos y flia, Karina y flia, Dr. Gilberto Perduca y flia, Dr. Sebastian Neme y flia, participan con profundo dolor su partida y que sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba.

BASUALDO, HORACIO RAÚL (Pocholo) (q.e.p.d) Falleció en Cordoba el 6/8/18|. Su sobrina Karina Perduca y Daniel Matteucci, sus sobrinas nietas Antonella y flia, Dra. Gianina Matteucci, Luisina y sobrinos bisnietos Benicio Torres, Lorenzo Nassif, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados en la ciudad de Cordoba.

BASUALDO, HORACIO RAÚL (Pocholo) (q.e.p.d) Falleció en Cordoba el 6/8/18|. Su prima Elvira Esther Tamer y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba.

BASUALDO, HORACIO RAÚL (Pocholo) (q.e.p.d) Falleció en Cordoba el 6/8/18|. Su prima Teresa Rivero y flia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba. Elevan oraciones en su memoria.

BELLOS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Sus padres Claudia Ibañez y Juan Manuel Bellos, sus Hnos.: Leonel y Luciano Bellos, part. su fallec., y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BELLOS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Sus padres Juan Manuel y Claudia, sus hermanos Leonel y Luciano; vecinos, amigos y Dario Martínez y flia. participan con dolor su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BELLOS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Dios te eligió como angel para su celestial morada". Su compañera del Jardin Nº 143 Stella Maris, Rossana Pellene de Splanguño, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELLOS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Con la partida de tu amado hijo rogamos que Dios te bendiga con la fortaleza que necesitas en estos momentos para seguir adelante junto a tu flia., Te acompañamos en sentimiento. Tus colegas del Jardin Nº 148 Tambor de Tacuarí.

BELLOS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañeros de la Esc. Nº 1096 Armada Nacional, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Claudia y toda su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus hermanos Alba, Américo, Virgilio, Virginia, Aníbal Bravo, sus hnos. políticos Oscar, Adriana, Humberto, Nati, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lomas Grande Dpto. Cap COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRASCO, ORLANDO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció en la Ciudad de Salta el 5/8/18|. Sus hermanas Maria Teresa y Gladys Carrasco, hermanos politicos Juan Carlos Olivares y Sebastian Simonetti y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su descanso eterno y elevando oraciones en su querida memoria.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus padres Bienvenido Castaño, María Noemí Pereyra, su hermana Mónica Noemí Castaño y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 11 Casa de duelo Pje. San Pedro (Capital) - SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su madre Maria Noemi Pereyra, su padre Bienvenido Castaño y su hermana Monica Castaño, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Los Flores. Previo oficio religioso en la Capilla de San Pedro. Capital.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su hermana Monica Castaño, su esposo Nestor Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de Los Flores. Previo oficio religioso en la Capilla de San Pedro Capital.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su tío Ruben Pereyra, sus primos Rafael, Ramiro, Diego, Sebastian, Leandro y Juan Pablo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de Los Flores. Previo oficio religioso en la Capilla de San Pedro. Capital.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su primo Ramiro Pereyra, su esposa Viviana Cejas, sus hijos Aranxa, Nahuel, Tadeo, Erica y María Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de Los Flores. Previo oficio religioso en la Capilla de San Pedro. Capital.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus tios Roberto Castillo, Mirta Castillo y Norma Castillo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de Los Flores. Previo oficio religioso en la Capilla de San Pedro. Capital.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus vecinos Maria Sayago y familia, Gumersindo Acosta y familia, Maura Tevez y flia y Tatiana Santillan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA DE ÁLVAREZ, LOLA TERESITA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar, sus hijos Dalila, Leandro, Luis y Lino y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz, querida hermana. Fuiste un ejemplo de humildad y entrega a los demás.

CORREA DE ÁLVAREZ, LOLA TERESITA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Teresita Beltrán de Leoni y sus hijos: Mateci, Carlos, Raúl y Gabriela participan su fallecimeinto y acompañan a su familia en el dolor.

CORREA DE ÁLVAREZ, LOLA TERESITA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

FIGUEROA, OLGA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Mario, Paola, Soledad, Nahuel h. políticos Mili, Carlitos, Negrito, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio La Piedad. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Las almas de los justros estan en manos de Dios". Su hija Elvira y Angel Lutti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor ". Su hijo Ramon, hija politica Carolina Fulco, nietos Ramiro y Belen, Javier y Carolina, bisnietos Valentina, Nicolas, Juan Cruz y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su hijo Miguel Ángel Fernández y Maria Luisa Llalj, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su hijo Raúl Eduardo Fernández, su esposa Raquel Cristina Jerez y nietos Rauli y Sergio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su hijo Miguel Angel Fernández, nietos Silvia y Alejandro, Mariela y Adolfo y Miguel y Florencia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus hijos Elvira, Miguel, Eduardo, Ramón, H. pol. Ángel, Carolina y Cristina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. Nº 1 SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus nietos Mariela Fernández, Adolfo Giménez y bisnietas Talaina y Solana, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus nietos Miguel Eduardo Fernández y Florencia Rico, bisnieto Joaquín Fernández Rico, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su nieta Silvia Fernández y Alejandro Danna, bisnietos Guillermina, Lorenzo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Que descanses en paz abuela querida. Su nieto Ramiro A. Fernández, su esposa Belén Grecco y sus hijos Valentina y Nicolas Fernandez Grecco. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su prima Irma B. Montoya de Bravo y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Amigos del grupo Promo 69 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañan en su dolor a sus hijos Ramón y Lina. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Señor ya esta ante ti recibela en tu reino". Sus fieles compañeras Fidelina, Zuni, Mirta, Cristina, Mercedes y Melina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Ricardo Contreras, Lucia Zanotti, Emmanuel y Ximena, acompañan en este momento de dolor a la flia.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al reino de los bienaventurados". Dito Argibay, Patricia Contreras, Agustín y María Emilia Argibay acompañan en este momento de dolor a la flia.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparte amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Familia Voi - Contreras, participan en este momento de dolor la partida al Reino del Señor.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sara Fulco y esposo Elio Contreras, participan con profundo dolor la partida de la madre de su cuñado Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Amigas de su nuera Lina, Ramón y nietos, participan su fallecimiento; Adriana M., Adriana B., Adriana C., Lola M., Lola A., Alba, Mary, Marisa, Estela G., Estela K., Ana V., Gringa, Chicha, Sillvia M., y Olga. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados Ex- empleados del Iosep., acompañan en este momento de dolor a su asociada y compañera Carolina Fulco de Fernández por el fallecimiento de su madre política.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Dr. Jorge Fernando Lissi y Sra. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Eduardo Salomón y sus hijos Pilar, Martina y Facundo Salomón, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio 6/8/18|. Luis Pérez Curbelo y Sra. acompañan en este doloroso momento a sus amigos Ramón y Lina. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Edmundo Aurelis y Fanny Sayago, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sus familias en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Ramon Llalj, su hija CPN. Veronica Llalj y Maria Luisa Llalj, participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Juanita Sayago y Pelusa Sayago y Miguel Acuña, participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Chicho Fernandez y flia. ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Ariel Ruiz y Maria Santucho, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su nieto y amigo Ramiro Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Adolfo Mishima, Nilda R. de Mishima, sus hijos Adolfo, Federico y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Participan con profundo dolor su fallemiento, los amigos de su nieto Ramiro Fernandez y flia.; Felipe Ledesma y Maria Candela Alaniz. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Estela Salomón, sus hijos Silvia Fernandez y Alejandro Danna, Mariela Fernandez y Adolfo Gimenez, Miguel Fernandez y Florencia Rico y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Aida Pullarello de Rampulla, sus hijos Angel Antonio, Sara Maria y Aida del Valle y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Señor ya esta ante ti recibela en tu reino". Angel Fulco ( de Salta ), su esposa Carmela Notto y sus hijos Silvina, Daniel, Mariana y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos Marrcelo y Anita Thomas y Gustavo Locascio, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Ramon y Lina e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz". Acompañan a su hijo Ramon y flia.,; Jose E. Grecco, Aida Rampulla, sus hijos Lorena, Belen y Ramiro, Jose y sus nietos Valentina y Nicolas Fernandez Grecco. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Gringa Falcione, Carlos Lucio y flia, elevan oraciones por la resignación de sus deudos. Descansa en paz Alma Bendita.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Rodolfo Amestegui, su esposa Lola Monti, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. El Personal de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestro compañero CPN Ramiro Alejandro Fernández y ruegan una oración por su eterno descanso.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo Gallego Fernández y familia. Te queremos mucho Gallego. Fuerzas. Tus amigos los veteranos de Quimsa sábados.

MÓTTOLA, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Como sigo en este camino sin tu compañia, como hago para entender lo que mi corazon no quiere aceptar. Quiero dormir y despertar con la alegria de que esto es solo un sueño. Son tantas preguntas que quisiera hacerte, tantas las veces que quiero repetir tu nombre y que te amo. Ayudame a que esta vida no duela tanto y que pueda darle a nuestro hijo, todo el amor y la paz que tenias para el. Su esposa Valeria Beatriz Gauna Auatt y su hija del corazón Candela Valentina Acosta participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Su madre: Mercedes, sus hijos: Valentina y Emanuel Móttola, sus Hnos: China y Guillermo, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. El Descanso. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MÓTTOLA, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su padre político Luis Alberto Gauna, su esposa Marta Beatriz Auatt, Veronica Carolina Gauna Auatt y Jorge Luis Gauna Auatt, participan con profundo dolor su pronta partida. Ruegan al Altisimo que su alma descanse en paz.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Diego Perez Carletti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Tomás Lucio y Ester Abalos de Lucio, participan con hondo pesar su fallecimiento, y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la querida Marilí e hijo por la desaparición física de su primogénito, con la plena seguridad de que ya se encuentra en la gloria del Señor.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Alfredo Degano, su esposa María Lastenia Sal y sus hijos Agustín, María L., Tomás y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Sus compañeros y amigos del Bachi que nunca lo olvidarán; Migui, Huerto, Rete, Rober, Mariana, Hernán, Apolo, Sammia, Jaime, Felipe, Julia, Juli, Gaby, Pay, Álvaro, Facu, Naty y Fede acompañan a su flia. en este doloroso momentos y elevan oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. María Berta Jautzon y sus hijos Martín y Gastin Rosenberg, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su madre, hermano y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". María Gabriela Azar, sus hijos Lemisse, Lourdes, Gabriela, Francisco e Ignacio Melem participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Santiago Volta, Patricia Vidal y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlitos y acompañan al querido Juan Pablo, Marilí y Mercedes en este difícil momenmto.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. María Isabel Zavalía de Meneghini y sus hijos Javier y Natalia, Agustín, Federico, Carolina y Joaquín, Isabel y Nicolás Olmedo, Magdalena y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Marilí y flia.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Susana Carol Posse y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marilí, Juan Pablo y Mercedes Viaña en este difícil momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Bernardino Labayru, participa con profuno dolor su fallecimiento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Agustín Pedro Rimini Olmedo y María Isabel Carol Posse, sus hijos Agustín y Dolores Navelino, Mariano y Ana Kely, María y Ricardo Abate, Justiniano, Pedro Ignacio , Inés y Facundo Otero, Florencia y Fernando Guerrieri participan con dolor y acompañan a Marilí, Juan Pablo y Mercedes Viaña en su dolor.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (CARLITOS) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Roberto Diaz, su esposa Liliana Arabi y familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Felicitas Martilotti (a), Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a Marili, Puni y Mercedes en este triste momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mariano Lopez Bustos, Virginia Hernandez y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carlos Jensen (h) y Carolina López de Jensen, junto a sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Castor López, Carolina García Zavalía de López y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Ramón García Zavalia y Sylvia Iramaín y toda su familia, acompañan a la queridisima Marili y los suyos en este triste momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Maria Beatriz Castro, José Ramón Blanco, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín, hijo político Roberto y nietas Valentina, Catalina y María Clara, acompañan a Marií y familia en este difícil momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dr. Carlos Scaglione, Dra. Susana de Scaglione y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlitos. Elevan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Noemí de Chaud, Ariel Chaud, Paola Chaud, Maria Grazia Viaña Chaud y Guillermina Viaña Chaud. Ruega una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Nacha Piazza de Montoto y flia, acompaña con mucho cariño a su mamá Marilí y toda su flia. en tan triste momento; rogando por una cristiana resignación. Que descanse en la paz del Señor.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carmen y Juan Carlos D'Angelo participan con dolor el fallecimiento del hijo de Marilí, acompañan a toda la familia con oraciones. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Chuchú Navelino, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Rafael Antonio Canllo, participan con mucho pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Ariel Kozlowsky y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Daniel Diaz y flia. (Cota), parrticipa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mariluy Arredondo, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento, acompañan a Marilí en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Enrique José Billaud, Traine Carolina y flia., acompañan con profundo dolor a su flia.en este dificil momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Zulema Lopez Albo, acompañan a su madre Marilí y su hno. Juan Pablo en esta gran pérdida y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Malena Arce de Montiel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Claudio Inserra Espeche y Maria Gabriela Abate, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Maria Cecilia Espeche, Carlos Feijoó y Augusto Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mariana Witthaus, Oscar Alberto P. Fleger e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Marcela Lami, Carlos Soza e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este dificil momento. Descansa en Paz Campeón.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Martha Danela de Rufino y sus hijos Dante Luis Hernandez y Gabriela, Miguel Tejera y Maria Martha y Nicolas y Belen Castiglione, te despiden con infinito cariño.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Daniel Cobylanski, Lucia Lami y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Guilermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos Maria Belen, Virginia y Santiago, participan con dolor su fallecimientoi y acompañan a Mercedes, Marili y su flia. elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini y Nicolás Habra Fernández y Lisardo Rodriguez, participan con profundo dolor su partida terrenal y acompañan a su flia. en estos momentos dificiles. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Agustin Demasi y flia., participan el fallecimiento del querido amigo Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Juan Manuel Montenegro y flia., acompañan en el dolor a la flia. del amigo querido. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dalila Escobar Beltrán y Roberto Luna, participan el fallecimiento de Carlitos Navelino y piden oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Kenneth Miller y Maria T. Martilotti, participan con dolor el fallecimiento del querido Carlitos. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Alberto Tiberti, Liliana Olmedo y flia., parrticipan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Su amigo Felipe Ledesma y amiga de su familia Candela Alaniz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Félix Demasi, Nora E. Zamora y sus hijos Felipe, Manuel y Santiago, acompañan a la flia. del amigo querido y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Celeste Rios y David Diambra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Mercedes. ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Maria José Artaza, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en su dolor a su amiga Mercedes. ruega oraciones en por su eterno descanso.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Alfonso Lugones, su esposa Ana Luna y sus hijos Camila y Augusto Lugones, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carlos Alberto Toloza y Julia Urrejola y sus hijos Carly, Marylú y Diego Toloza Urrejola, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mónica Gómez Paz, sus hijos Paz, Agustina, Juan Manuel y Josefina Pereyra, despiden a querido Carlitos y acompañan a Marilí, Juan Pablo y demás familiares en tanto dolor.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Señor ya esta ante tí recíbelo en tu reino. El Equipo de Hockey del SLTC. las Doradas acompañan a Mercedes y a toda su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Florencia Miller y sus hijos Augusto y Octavio Herrera Miller, participan con tristeza el fallecimiento del querido Carlitos y acompañan a su flia y amigos en tan doloroso momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Ramón Luis Demasi, Dorita Martilotti, sus hijos Felix, Agustin, Ramon Ignacio y Rafael, participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlitos y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos Maria Victoria y Benjamin Zavalia, acompañan con cariño a la flia. en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en la querida memoria de Carlitos.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Jose Nicanor Meossi y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su querida flia. en estoss momentos de profundo dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Roberto Luna, sus hijos Florencia Luna, Gerardo Joaquin Diaz Fernandez y su nieto Manuel Diaz Luna, participan el fallecimiento de su amigo Carlitos Navelino. Piden oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mario Chazarreta y flia., participan con profundo dolor la partida de su amigo. Elevando oraciones para que sus familiares, amigos y afectos encuentren en los brazos de Dios el consuelo de su deceso.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Señor tu hijo ya esta ante ti haz que brille para el la luz que no tiene fin". Marta Maria Inserra Espeche, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marili, Malena, Chacho y demas familiares en estos dificiles momentos.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Un angel llegó a tu reino Señor, recibelo alegremente". Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Pelaez y sus hijos Ignacvio, Leandro, Franco y Eugenia, participan con muchisimo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su madre. Marily Pinto Bruchmann, hermano Juan Pablo, Mercedes Viaña y demás flias, pidiendo a Dios les de paz resignacion y consuelo en estos tristes momentos. Elevo oraciones en su memoria y descanso eterno.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Selva Rojas Alcorta de Alegre, sus hijos Adriana y Juan José y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Armando Meossi, Liliana Gonzalez del Solar de Meossi, sus hijos Silvia, Armando J., Gabriela, Patricia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Soledad Figueroa y Juan Lezica despiden con mucho cariño a su amigo Carlitos y acompañan con profundo dolor a Mercedes en este triste momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Luis Jose Vella, su hijo Luis Edmundo, su esposa Ximena Alvarez y flia; Carmen Abregu participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino y primo Carlitos. Rogando al señor por el eterno descanso de su alma. Pedimos oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Santina Bossini de Figueroa y familia acompañan con profundo dolor a Marilyn y toda la familia en este triste momento. Ruegan consuelo divino para ellos.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su querida flia. en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Elvecia A. Núñez participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su madre Marilí y a su hermano y a toda su familia en éste triste momento. Ruega por una cristiana resignación. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Churri Juarez Quiroga, Diego Abete, Carlos Salmoiraghi, Antonio Juarez Quiroga, Mariano Munar, Ricky Castiglione, Matias Calabrese, Julio Keller, Santiago Cisneros, Lisandro Billaud, Hugo Anna, Piza, Maza , Ferri, Abbondandolo, Alvaro Cantos, Juanpi Corvalan, Gustavo Arce, Gustavo Sarquiz, Facu Leturia, Seba Mesad y demas integrantes de la Peña Rey de Copas del Club Atletico Independiente, participan con tristeza el fallecimiento de Carlitos. Muchas gracias por los momentos compartidos y seguramente desde el Cielo seguirás alentando al Club de tus Amores.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Maria Eugenia Berdaguer de Paz, Alberto Paz y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Mario Benavente, Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás; María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana, acompañan en el dolor a sus amigos Marilin, Puni, Malena y Chacho, pidiendo a Dios cristiana resignación por tan irreparable pérdida.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Dios es vida eterna". Carlitos fuiste y serás un sol. Acompañamos con gran sentir a su madre Marilyn y a su compañera de vida Mercedes Viaña. Myriam Ferández y Marisol Rojo.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Roger Montenegro y familia, Lia Beatriz Montenegro y familia, y Marta Susana Montenegro, acompañan con dolor su partida.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Margarita Archetti Pascale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marilí, Malena, Chacho y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogando al Señor les de pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dr. Eduardo R. Contato Carol y su esposa Felicitas Degano de Contato Carol participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de Carlitos, acompañando a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Aldo Fiorini, Valeria Della Rosa y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Viaña en este duro momento.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carlitos, te recordaremos siempre por tu gran profesionalismo, calidad de persona y luchador incansable. Irma, Clara y Flia.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Carlitos: Tu paso por la Universidad fue ejemplificadora para todos nosotros, siempre te recordaremos por tu lucha, fuerza y perseverancia. Universidad Siglo 21 Cau Magister Santiago del Estero.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Facundo Lezana, Lorena Pérez Elias y su hijo Benicio participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar y Valentino, sus nietos Federico, Faustino y Benicio participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dr. Agustín Sarquiz y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela, Matías Calabrese y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlitos . Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Alva Pavón de Escontrela; Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela y familia participan con profundo dolor y acompañan a su familia.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury , sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor por la partida de Carlitos.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. El Dr. Daniel Libson, personal médico, técnicos, enfermeros, administrativos y mucamas del Cenise SRL, despiden con dolor sus restos y elevan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Delcia Mujica y sus hijas Luciana, Natalia y Delcia Ramos Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra querida amiga Marily y flia. en este doloroso trance y ruegan una oración en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dr. Daniel Ochoa, su Sra. Viviana Dilascio y sus hijos Agustina, Ignacio y Gonzalo participan con dolor el fallecimiento del querido Carlitos, acompañan a su flia. con oraciones.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. José Luis Espeche y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Luis Manuel Espeche y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a Marily y familia en este triste momento. Rogamos por su descanso eterno.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro, con sus respectivas familias acompañan con dolor a Marilí y su familia.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Zulema Arce de De Marco y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marilí y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Fernanda Escontrela y sus hijas Paula, Sol y Guadalupe Nassif acompañan a su familia y elevan una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Silvia Llavar participa su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en este momento de dolor.

CARRANZA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su hijo Germán, su hija política, nietos y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

CARRANZA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su hermana Inés y flia, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos. Acompañan con inmenso dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su sobrino José Carranza y esposa Andrea Ibañez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su mamá Dominga, sus hermanos Lindor, Inés, Mirta, Luis, Hugo, Agustín. Te despedimos con inmenso dolor y rogamos por tu descanso eterno. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

MANSILLA, SANTOS TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su esposa Petrona, sus hijos Liliana, Mónica, Graciela, Nilda, Silvia, Miguel, Marisa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA DEL PLATA.

MONTENEGRO, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Rosana, Valeria, Mimi, nietos Lusmila, Gazmin, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 CEMENTERIO LA MISERICORDIA COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE.

PEREYRA, HILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. La recuerdan con dolor sus hijos y nietos y sus seres queridos. Sus restos serán velados en Pellegrini 267, sala velatoria, y serán sepultados hoy a las 11 hs. en el Cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 754 de la ciudad de Clodomira participan el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Mary Rodríguez y la acompañan en este triste y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, DOMINGA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Eduardo Javier, Lilián Argañaraz, Claudia, Ricardo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA DEL PLATA.

ABREGÚ, GUADALUPE OFELIA (q.e.p.d) Falleció el 7/8/18|. Su esposo Roger Herrera, su hija Viviana Herrera, nietos Fernando, Lautaro, Paula, hermanos Víctor, José, Ángel, Jesús, Sara, sus restos serán inhumados a las 10 hs. Cementerio La Esperanza- sala velatoria. EMPRESA SANTIAGO.

ABREGÚ, GUADALUPE OFELIA (q.e.p.d) Falleció el 7/8/18|. El IFD Nº 7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Prof. Sara Abregú y tía de la Prof. Mariné Abregú, docentes de esta institución educativa. Eleva oraciones en su memoria.

CAMPOS, GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus hijos Alicia, Jorge, Nora, Graciela y Amparo hijos polit. nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron velados e inhumados ayer en Cañada Escobar Dto. Banda.NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su hija política Irma, su hijo político Oscar Abregú, sus nietas Karyna, Gelly, Deysi y Flavia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Tintina.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Camucha, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, acompañan a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Tomás Osvaldo Salomón. Ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Osvaldo Tomás Salomón. Ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Tucho y acompaña a la familia en este momento de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

NARVÁEZ DE VILLAFAÑE, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Nélida de Palavecino, sus hijos Gladys, Marta, Nora y Mecha, participan con dolor el fallecimiento de su amiga Olga y abrazan con dolor a sus hijos Nora, Mechi y Cecilia. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

PAZ, EDGARDO ALBERTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Las amigas de su esposa Vicky Ukiana: Ana de Abuchacra, Marta y Ana Muscio, Lita Manzino, Mariglenda Quiña, Margarita Cardozo, Margarita y Celia Durán, Rosa de Herrero, Delia de Fantoni, Delia Rodriguez, Estela de Uliana, Elvia Villaverde, Norma de Loys, Malvina Navarro, Coca de Montes y Dady Font participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

PAZ, EDGARDO ALBERTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Señor, ábrele tus brazos y recíbelo en tu Reino de paz y serenidad. Eduardo Eugenio Manzino y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

PAZ, EDGARDO ALBERTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Daniel Parodi paricipa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Acompaña a su familia con sus más sinceras condolencias. Quimilí.

PAZ, EDGARDO ALBERTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Sus amigos Carlos ''Carli'' Coria, su esposa Rosi, y su hijo Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Quimili. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, AÍDA ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 96 de El Tasial, departamento Choya, junto a su asociación cooperadora participan con dolor el fallecimiento de la tía del profesor Mariano Tapia. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

TAPIA, AÍDA ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Nélida de Palavecino, sus hijos Gladys, Marta, Nora y Mechi, participan con dolor el fallecimiento de su amiga y hermana de su hijo político Miguicho Tapia. Elevan una oración en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACHÁVAL, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/13|. Sus hijos, nietos, bisnietos, hermanos y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus, con motivo de cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez; hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. Iglesia San Francisco con motivo de cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hoy hace 26 meses que no te tenemos físicamente, desde esa fría madrugada que decidiste partir, desde ese momento, nuestra vidas se detuvieron, nada volvió a ser igual, pensamos muchas veces en el ¿ Por qué? de tu partida, no hay respuestas a nuestras preguntas, pero vivimos en el consuelo de saber con certeza que te volveremos a encontrar, cuando Dios nos llame de vuelta. Tus recuerdos quedarán grabados en nuestros corazones y eso el tiempo jamás podrá borrar. Es nuestra fortaleza saber que te tuvimos, aunque sea un corto tiempo. En este tiempo que Dios nos regaló tu presencia marcaste nuestras vidas con tu alegría, tus ocurrencias, tu calidez y el amor que nos brindaste. Te amaremos todo el tiempo que nos quede de vida y te recordaremos cada día... Sus padres Juan Carlos y Nora, sus hermanas, su compañera Andrea y sus sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parrquia Santo Cristo, barrio Mosconi, al cumplirse 2 años y 2 meses de su partida.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido la vida pasa, pasa y el silencio de la noches, el dolor de no verte, de no mirarme en tus ojos, de compartir un almuerzo, repaso miles de veces esas fotos amarillas que guardo celosamente y puedo ver tu imagen, de adolescente, joven, feliz, alegre con tus compañeros y amigos, disfrutando de la vida, estaba muy lejos no sé en que distancia, en que tiempo podrias no estar más a mi lado, pero sucedió y yo me quedé sola con la esperanza de verte algún día, estar juntos otra vez y ahora sin saber que hacer y siempre con tu hermosa imagen, recordándote en nuestra casa sencilla, humilde pero llena de amor, de tu presencia, tu compañia, cuidándome me sentia fuerte porque estabas a mi lado, de no sentir miedo a nada y éramos felices, en mis oraciones le pido a Dios, que aumente la paz de mi corazón, la fe, la fuerza para recordarte en silencio y una buena resignación, nunca olvidaré. Mamá, Mami, vieja linda, que haces y yo te respondía. Que voy a hacer estoy viviendo. Te recordaremos en la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica, junto a tu hermana Marcela, tus sobrinos Maxi y Stefano que siempre te recuerdan y demás familiares.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Papá tantos momentos buenos que nos falto compartir, tus nietas cada vez mas grandes, son la luz de vida que guia nuestros caminos. Al cumplirse un año de su fallecimiento tus hijos y nietos invitamos a participar del oficio religioso hoy a las 20 en la Iglesia Santiago Apostol para pedir por su eterno.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Viejo querido un dia como hoy partiste para reunirte con Dios, dejando un vacio inmenso. Te extrañamos, solo queda transitar los valores que nos inculcaste y elegir la flor más bonita para vos. Al cumplirse un año de su fallecimiento sus hijos y nietos invitamos a participar del oficio religioso a realizarse hoy a las 20 en la Iglesia Santiago Apóstol para pedir por su eterno descanso.

ROBLES DE VALLEJOS, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/18|. Mamita querida! Te fuiste al Cielo porque Dios así lo quiso... Dejaste un vacío inmenso sumiéndonos en la tristeza, te extrañamos, estás en nuestros pensamientos, y que en cada ia como el de hoy te hechamos de menos. Descansa en paz!. Te llevamos en el alma!. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey. La Bda. con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

DÍAZ, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Sus hermanas Chicha, Lili, Berta y Cristina, amigos y vecinos, agradecemos por el acompañamiento de nuestro hermano Horacio a su última morada.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ZAVALETA, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/97|. Papi, hoy hace veintiún años que te fuiste físicamente pero nuestro amor por vos permanece inalterable. Su hija Marisa y nieto Miguelito. Se ruega una oración en su memoria.

ZAVALETA, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/97|. Siempre en nuestros corazones y en el recuerdo permanente de todos los que te conocieron papi querido. Dr. Rodolfo Martín Jiménez Soria y Zunilde Jiménez Soria. Se ruega una oración en su memoria.