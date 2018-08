Condenan a Boudou a 5 años y 10 meses y quedó detenido

Fotos ARREPENTIDO. Vandenbroele sólo deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas.

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, fue condenado a la pena de cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica por el Tribunal Oral Federal 4, que dispuso su ‘inmediata detención’.

Los jueces encontraron a Boudou "‘autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" a la pena de cinco años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.

La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que en el caso de su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a cinco años y medio), y del empresario Nicolás Ciccone (cuatro años y medio), en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria.

Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados como ‘partícipes necesarios’ a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron previo a su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.

Luego de que el tribunal los condenara y dispusiera su inmediata detención, el ex vicepresidente y Núñez Carmona fueron esposados en plena sala Amia ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py y trasladados de regreso al penal de Ezeiza.

Ambos imputados permanecieron en la sala por orden del Tribunal luego de que dictara veredicto y decidiera desalojar al resto de los acusados: fue entonces cuando ingresaron agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con chalecos antibalas y esposas para detenerlos.

Los efectivos primero despojaron a Boudou y Núñez Carmona de sus respectivos celulares y se los entregaron a sus abogados, tras lo cual sólo hubo lugar para la despedida.

Boudou y Núñez Carmona luego fueron trasladados esposados a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y desde allí al penal de Ezeiza.

Allí se encuentran detenidos varios ex funcionarios del kirchnerismo, como Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta y empresarios como Lázaro Báez y muchos de los apresados en los últimos días en la causa por los cuadernos con detalles de coimas por la obra pública.