“Maravilla” y Chávez van por la revancha

08/08/2018 -

"Maravilla" Martínez, próximo a cumplir 43 años, le planteó a través de las redes sociales a Chávez Jr., hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez, la posibilidad de reeditar aquel combate, y hasta le puso fecha. "Peleo Vs. Sergio Mora el 7 de septiembre en 171 Libras.

De salir victorioso, me gustaría que Sergio "Maravilla" Martinez me diera la revancha que nunca tuvimos! Nunca es tar [email protected]’s Go Champ", publicó Chávez. El argentino no solo aceptó el desafío, sino que le propuso al mexicano pelear en noviembre. ¿Aceptará?