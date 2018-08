El Sub20 de Scaloni quiere cubrirse de gloria

Fotos CHANCE El Sub20 de la Argentina cumplió una gran actuación en el certamen y hoy podría consagrarse campeón ante los rusos.

¡Es ahora o nunca para el seleccionado argentino Sub20!, el equipo que dirige el entrenador Lionel Scaloni tratará de quedarse con el título de campeón del torneo L’Alcudia cuando a partir de las 17.15 se enfrente con Rusia para cerrar una actuación que fue por demás positiva.

La última final había sido en el 2016, cuando tras vencer a Venezuela en semifinales, Argentina cayó frente a España por 3-1 en tiempo suplementario. Lautaro Martínez marcó el único gol del conjunto nacional en ese encuentro. Así, este miércoles, a las 17.15 (transmite TNT Sports), enfrentará a Rusia con la intención de levantar nuevamente la copa de esta competencia, como lo hizo en el 2012.

Para llegar hasta esta instancia, Argentina no tuvo un camino fácil. En la previa, no se sabía ni quien iba a ser el entrenador. Primero Claudio Tapia, el presidente de AFA, aseguró que Jorge Sampaoli iba a ser el encargado del equipo en Valencia. Sin embargo, a los días ex entrenador de la Selección expresó -puertas adentro- que no quería dirigir a la Sub 20, aunque estaba dispuesto a ser el coordinador. Es decir, sólo armaría la lista. Finalmente todo terminó con la salida de Sampaoli y la decisión de Tapia de poner a cargo del equipo a Lionel Scaloni, quien trabajó con el ex DT en Rusia 2018.

Con la incorporación de Pablo Aimar como ayudante técnico, Scaloni comenzó a trabajar con los chicos en Ezeiza y se puso en marcha el sueño. En el debut, vencieron 4 a 0 a Venezuela, superaron a la Selección Murciana por 2 a 0, repitieron resultado con Mauritania y cayeron por 2 a 1 con India en el último partido del grupo.