El dólar operó con un alza de 3 centavos y cerró a $28,04

08/08/2018 -

Con un alza de tres centavos el dólar se operó a $28,04 para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio del microcentro porteño.

En el mercado mayorista o interbancario avanzó a 27,34 pesos.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) fue de escasos U$S 434,9 millones, mientras que en futuros se operaron U$S 326,6 millones en el Rofex, más otros U$S 5,1 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Los contratos de dólar futuro (en pesos, per atados al tipo de cambio) concluyeron a $28,04 para fin de mes, y a $31,40 para diciembre de 2018.

Para los operadores cambiarios, el dólar mayorista se movería en torno a 27,50 pesos, aún lejos del valor máximo de $29,80 anotado a finales de junio. En medio de una alta inflación y una economía con signos de desaceleración, el Banco Central se vio obligado a instrumentar una fuerte contracción monetaria para frenar una turbulencia cambiaria de mitad de año.

A partir del lunes último, la oferta de divisas que ejecuta en la plaza mayorista el BCRA, a cuenta del Tesoro, se redujo a U$S 50 millones de U$S100 millones diarios.