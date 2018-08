Ponzio: “Gallardo siempre nos tiene con la guardia alta”

08/08/2018 -

En la previa del primer duelo de octavos de final ante Racing, Leonardo Ponzio habló acerca de qué es lo que Marcelo Gallardo les pide a los futbolistas: "Gallardo siempre nos tiene con la guardia alta, no podemos regalar nada". El capitán de River dialogó con Radio Mitre y opinó acerca del semestre que la "Banda" tiene por delante y manifestó: "La Copa Libertadores es la obsesión de River. Tenemos las mismas necesidades que Boca y el resto de los equipos".

Teniendo en cuenta que el "Muñe" suena entre los candidatos a dirigir la "Albiceleste", el santafesino manifestó: "No lo veo a Gallardo en la Selección, él no comparte muchas cosas que pasan ahí. Marcelo tiene en la cabeza para seguir varios años en River no creo que vaya a la Selección".

"Hay que ser realistas, está muy difícil contratar jugadores".