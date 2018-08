Sporting Lisboa se interesó por Enzo Pérez

Fotos VOLANTE. Enzo Pérez es pieza fundamental para Gallardo que no quiere que se vaya ningún jugador.

¿Enzo Pérez se irá de River?, ayer llegó una oferta formal de Sporting Lisboa de Portugal que pretende llevarse al volante millonario que viene de jugar en el Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina y que mañana será suplente de Exequiel Palacios en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Lo concreto es que por ahora no hay señales de que pudiera haber un acuerdo entre la entidad millonaria y su par de Portugal, por las diferencias económicas que existirían entre lo que pretende recibir uno y dar el otro.

Habrá que ver que puede pasar en los próximos días donde podría haber más novedades al respecto.

Cabe recordar que Pérez está tratando de ponerse a tono para responderle de la mejor manera a River Plate, considerando que se trata de un jugador que le puede aportar mucho desde mitad de cancha hacia adelante.

A los 32 años, el mendocino se puso la banda roja con la ilusión de ser campeón de América. No lo logró en la edición anterior y, ahora, será suplente este jueves contra Racing debido a que se sumó tarde a la pretemporada por el Mundial. Una situación que lo mantiene con calma, porque había sido algo que habló con Gallardo.





Un caso especial

El "Muñeco", en un mercado en el que River no incorporó jugadores, pretende que no se vaya nadie y mantener el plantel. Y Pérez, por jerarquía y roce internacional, es un jugador indispensable para el entrenador (más allá de que sus últimos rendimientos en Nüñez no fueron los esperados). Por eso, su salida sería un dolor de cabeza y tendría cierta similitud con lo que pasó con Alario en el 2017.

En Lisboa lo esperan Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia, quienes siguieron en el club más allá de los problemas que tuvieron en la primera parte del año, con un presidente (Bruno de Carvalho) que los acusó públicamente y una hinchada que los agredió. El dirigente fue despedido y ahora hay uno interino (José Sousa Cintra), previo a las elecciones que serán en septiembre. Mientras, el club se prepara para la Europa League, además de la liga local, y busca a un jugador probado como Enzo Pérez.