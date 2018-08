Fotos Sigali y Arias sueñan con un gran partido ante los "millonarios"

08/08/2018 -

Racing ya tiene la cabeza puesta en River Plate para el partido de mañana y entre sus jugadores hay un clima de confianza y optimismo. Los que salieron a hablar en la previa fueron el defensor Leonardo Sigali y el arquero Gabriel Arias. Ambos coincidieron en la importancia que tendrá el duelo ante el "Millonario" y dejaron en claro que el equipo que dirige el entrenador Eduardo Coudet tratará de estar a la altura de las circunstancias. Pero el que se refirió a la ausencia de Alejandro Donatti fue Sigali, su compañero de zaga, que le expresó su apoyo por el momento que está viviendo a raíz de un desgarro en la pierna izquierda que lo dejó afuera del primer compromiso ante River. "Hay que estar con él, apoyarlo. Una lástima que en la recta final de esta semana haya pasado. Tenemos un gran plantel y al que le toque entrar lo va a hacer de la mejor manera", afirmó Sigali. El posible reemplazante de Donatti es Lucas Orban y, al respecto, Sigali expresó: "Me llevo muy bien con Lucas. Me tocó jugar en varios entrenamientos, es un gran profesional, me pone muy contento la pretemporada que hizo. Si le toca va a ser una revancha muy importante". Orban estuvo gran parte del campeonato pasado sin poder jugar debido a una pubialgia y, ahora, parece que tendrá la gran oportunidad de volver en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y contra el equipo que lo vio nacer como futbolista. Por su parte, Arias no ocultó su entusiasmo y las grandes expectativas que tiene de debutar en la "Academia" y en un torneo internacional como la Libertadores. "Todo jugador desea llegar a un club grande. Sobre el partido con River, mucha ansiedad, va a ser mi primer partido, espero disfrutarlo", señaló el guardameta chileno que se sumó como refuerzo en el plantel de Eduardo Coudet. Por otro lado, ayer fue un día especial para Guillermo "Pol" Fernández y Eugenio Mena, las últimas incorporaciones de la "Academia". Ambos cumplieron con la revisión médica y se unieron a sus nuevos compañeros para realizar el primer entrenamiento.