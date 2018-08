El "Muñeco" siente que está en uno de sus mejores momentos

Fotos VIRTUD. Gallardo destacó el trabajo que se viene haciendo en River.

08/08/2018 -

Dentro de lo que fue la interesante conferencia de prensa que ofreció Marcelo Gallardo antes de enfrentar a Racing, también habló de su presente en la entidad de Núñez.

"Haber consolidado una estructura no es cosa de todos los días. Cuando dirigís un equipo tan grande como River, y en cuatro años, más allá de los logros o no logros deportivos, ves que funciona bien, es algo para remarcar. No es fácil lograr que haya alegría a la hora de trabajar en un club grande, y que no haya cosas raras, ni problemas internos", enalteció el "Muñeco".

En una extensa conferencia de prensa que brindó en el predio que el club tiene en Ezeiza, Gallardo agregó: "Al ver que pasan todas esas cosas y que en ese recorrido uno va aprendiendo, cometiendo errores y experimentando cosas, siento que estoy en uno de los mejores momentos desde que llegué acá".

"Venimos con una buena base de trabajo de años y tratamos de sostenernos. Seguimos consolidando un proyecto de muchísimos años. Cuando se habla de proyectos hay que corroborarlos, porque a veces sale esa palabra de nosotros con mucha facilidad. Pero hay que sostenerlos con visión y convencimiento, que pocas veces suele pasar en el fútbol argentino", disparó Gallardo.

Además, se mostró tranquilo ante una potencial partida de Gonzalo Martínez: "El ‘Pity’ parece que estuvo más veces en Europa que acá. Hizo tantos viajes de tanto que lo quieren posicionar en el mercadoe europeo, que cuando llego al entrenamiento pienso si estará acá o en Europa".