¿Carlos Tévez podría mudarse a Liniers?

Fotos FUTURO. Por ahora, Carlos Tévez sigue en Boca. Y parece difícil que se vaya, aunque algunos lo vinculan a Vélez.

08/08/2018 -

En Vélez siguen buscando un reemplazante para Mauro Zárate. Jonathan Calleri, el ex All Boys y Boca, dijo no porque su intención es quedarse en Europa. Emmanuel Gigliotti prefirió continuar en Independiente. Marco Ruben priorizó un pase al exterior que finalmente no se dio. Y Franco Soldano, pese al principio de acuerdo con Unión, aguarda la confirmación del West Ham United de Inglaterra.

Así planteado el panorama, con el cierre del libro de pases que aprieta y el inicio de la Superliga a la vuelta de la esquina (el Fortín debuta el viernes a las 19, de local ante Newell’s), surgió un nombre que parece sonar descabellado e imposible: Carlos Tévez.

Muchos lo comparan con los pasados casos de Maxi Moralez (2009) y Fernando Gago (2013), quienes rechazados por los clubes donde se formaron y son ídolos, Racing y Boca, se incorporaron a Vélez sacudiendo los mercados de pases de esas épocas. Aunque, claro, lo de Tévez asoma como mucho más complicado.

Según una publicación de Clarín, el rumor se sustenta en la amistad entre Tévez y Gabriel Heinze, forjada en la selección argentina. Compartieron entrenamientos, viajes y partidos, además de ser compañeros en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El ex marcador central se transformó en director técnico y el volante ofensivo continúa en acción adentro de las canchas. Y la buena relación entre ambos se mantiene vigente. Por ese lado se podría encender alguna posibilidad.

Guillermo Barros Schelotto decidió darle la titularidad a Mauro Zárate y relegar a Tévez al banco de suplentes. En principio el "Apache" aceptó la decisión públicamente y evitó cualquier tipo de fastidio o conflicto. Pero desde su entorno aseguran que realizó una pretemporada impecable y que no esperaba esta determinación del técnico.

Oficialmente, lo niegan. "No hay nada por Tévez", le respondió el directivo Rodrigo Rapisarda a Clarín. De todos modos habrá que aguardar si se concreta la charla formal de Heinze con su viejo amigo, y cuál será el resultado.