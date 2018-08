Ramón Ábila: "Ojalá podamos sacar un buen resultado"

Fotos AFILADO. "Wanchope" hizo una gran pretemporada y llega muy bien.

08/08/2018 -

Cada vez falta menos. La espera por ver a Boca en la Copa Libertadores llegará a su fin hoy, cuando desde las 19.30 arranque el duelo de ida ante Libertad de Paraguay, en la Bombonera. Y esta Copa Libertadores, está claro que pasó a ser una obsesión para el mundo Boca.

El cuerpo técnico lo sabe, los jugadores también. Por esa razón, Ramón "Wanchope" Ábila habló un poco de cómo será en el encuentro de hoy.

En diálogo con "La Oral Deportiva" habló del arco y el cruce: "Si le toca atajar a Andrada lo vamos a cuidar y apoyar. El partido con Libertad va a ser trabado, duro. Ojalá podamos sacar un buen resultado. Se va a venir a defender y hay que tratar de imponer nuestro juego", manifestó el ex delantero de Huracán, dejando en claro el respaldo para el golero que hará su debut esta tarde y también la idea de juego que podría presentar el elenco paraguayo en el césped de la Bombonera.

Al hablar de objetivos, si bien Ábila destacó que Boca intentará ganar todo lo que juegue, puso en primer plano a la Copa Libertadores.

"Nuestro objetivo es la Libertadores, la Copa Argentina y seguir revalidando el torneo local. Boca exige ganar constantemente, ser bicampeones no es algo que ocurre todos los días, así que lo disfrutamos. Estoy muy agradecido a mis compañeros y a la forma que tenemos de jugar", señaló.

La charla no podía terminar sin tocar el tema de Carlos Tévez, relegado al banco de suplentes por el entrenador Guillermo Barros Schelloto. Se sabe que, además de ser compañeros, "Wanchope" y el "Apache" son muy amigos y el cordobés se refirió así a esta situación puntual: "Boca tiene una exigencia linda para la que hay que estar preparado. El recambio es importante y nosotros somos conscientes de eso, Carlitos no dijo nada por no ser titular y es el mensaje que baja para todo el grupo, siempre hay que mantener la armonía", concluyó el centrodelantero surgido en Instituto.