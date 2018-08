Se programaron los partidos de los cuartos de final

08/08/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que este sábado 11/08, del corriente año, se jugarán los Cuartos de Final playoffs del Torneo denominado ‘Dr. Gerardo Zamora’, en la categoría U13

El mismo se jugará al mejor de tres partidos y los días de juego se desarrollarán: 1º partido sábado 11/08, 2º partido miércoles 15/08 y si hay 3º partido será el sábado 18/08. Normal Banda vs. Nicolás Avellaneda; Atamisqui BBC vs. ganador de Huracán vs. Colón (jugaban anoche al cierre) Olímpico vs. Red Star.