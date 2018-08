La comunidad de Villa Rojas participó de una misa en honor a San Cayetano

Fotos FELIGRESES. La celebración reunió a muchos bandeños. "Nuestro trabajo nos tiene que llevar a vivir en la bendición de Dios", dijo Ramírez.

08/08/2018 -

El padre Jorge Ramírez, párroco de la iglesia San José de Belgrano, ofició una misa en la que participaron vecinos de Villa Rojas, en la ciudad de La Banda.

A la misa asistió mucha gente, para acompañar a todos los vecinos de esta comunidad y para ratificar la esperanza de la gente en el trabajo.

En su homilía, el padre Ramírez señaló: "Qué lindo que es saber que San Cayetano de alguna manera personificó lo que tenemos que sentir en nuestro corazón que es la providencia de Dios, saber que Dios no nos va a hacer faltar nada. Nosotros no es que no vamos a trabajar ni vamos a mirar todo panza arriba sin embargo nuestro trabajo nos tiene que llevar a vivir en la bendición de Dios, trabajar para el sustento necesario, pero el problema es que cuando vemos platita ahí se nos va el corazón porque cuando tenemos más queremos mucho más y cuando tenemos mucho más queremos muchísimo mas", señaló. Preguntó: "¿Cuánta gente conocen que empezaron a ganar y después se olvidan de todo?. Eso no está bien porque lo que tengo y soy se lo debo a Dios".