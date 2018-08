El obispo Bokalic presidió la festividad de San Cayetano

Fotos BOKALIC. "San Cayetano se dedicó a servir, a ser solidario con los humildes. Eso es lo que necesitamos hoy", señaló.

08/08/2018 -

MALBRÁN, Aguirre (por Corresponsalía Añatuya). La comunidad de Malbrán celebró la festividad de San Cayetano, una de las más grandes que tiene el sudeste provincial, cuyo acto central estuvo presidido por el obispo diocesano de Santiago del Estero, Vicente Bokalic.

Tras la procesión se concretó la santa misa, donde el prelado santiagueño abogó por "todo los hogares que necesiten el pan y un trabajo digno"

"Siempre me invitaron a Malbrán a estas patronales de San Cayetano, y este año gracias a Dios puedo estar compartiendo con ustedes", indicó.

"En Santiago del Estero hay mucha devoción por San Cayetano, un santo del año 1500, que ese tiempo vivió situaciones similares a lo que sucede hoy, y que se dedicó a servir, a ser solidario con los humildes. Eso es lo que necesitamos hoy" subrayó en su homilía.

"La enfermedad de nuestro mundo es que algunos quieren acaparar para sí, es la enfermedad de antes y de ahora. Aquellos que piensan en salvarse solamente ellos, están enfermos en su corazón. Pedimos a nuestro Señor que sane esa enfermedad que es la avaricia".

"La desigualdad ofensiva a veces nos hace mucho mal. Evidentemente las cosas están mal repartidas. Pedimos a San Cayetano más equidad para todos" pidió.

El obispo se refirió también al proyecto de ley de interrupción del embarazo voluntario e indicó que "estamos a favor de la vida, de la mamita que duda, que está con miedo, que están a veces con tantas cosas y la vida de esa criatura que está más indefensa aún, estamos a favor de la vida. Mucho tenemos que hacer como Iglesia y también las comunidades en abrazar a esas jovencitas que a veces violentadas no esperaban el embarazo, la muerte no es la solución". Añadió: "Esperemos que los senadores se den cuenta de que los hemos votado para cuidar la vida y no que legislen leyes de muerte".