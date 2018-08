"La Niñera", junto a su madre de ficción

08/08/2018 -

Fran Descher sigue reencontrándose con los actores con los que compartió la serie "La Niñera", sobre la que hay rumores de una posible vuelta.

Primero fue vista con Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), quien interpretaba al "patrón" que terminó convirtiéndose en su esposo; y ahora se dejó ver junto a su madre de ficción, Renée Taylor (85 años), quien sube a escena con "My LIfe On a Diet", en el off de Broadway. Fue en ese contexto que Fran subió una imagen de ambas y un video a Instagram, que generó miles de comentarios.

Muchos especulan con que estos encuentros casuales son un testeo para saber cómo reaccionaría el público ante la vuelta de "La Niñera".