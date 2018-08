Fede Bal no perdonó a Nazarena Vélez y la lleva a juicio oral

08/08/2018 -

En mayo de 2016, Federico Bal, le inició un juicio a Nazarena Vélez, luego de que la actriz lo acusara, en el programa "Intrusos", de golpear a Barbie Vélez, con quien el hijo de Carmen Barbieri atravesaba una escandalosa separación sentimental. "Me la cag... a trompadas (por Barbie) Para mí un golpeador no tiene que trabajar más. ¿Sabés que lo diferencia a Federico de un asesino? Que no se rompió el vidrio y no le cortó el cuello a Barbie. Sino hoy es un asesino", lanzó en aquella ocasión Nazarena.

Lo cierto es que ahora el actor llevará a juicio oral a la mamá de su ex novia en la causa por calumnias e injurias, según lo anunció su abogado Juan Ignacio Giovanettoni.

Nazarena será citada primero, "a una instancia de indagatoria, que es la instancia de defensa y después determinarán la fecha para la audiencia oral", señaló Giovanettoni, vía mensaje de texto, a Marina Calabró, panelista de "Intrusos".