Robert Redford dice que llegó la hora de decir adiós

Fotos Robert Redford había hecho varios amagos de retirarse. Lo hizo oficial. Será después del estreno de su última película, cuando ya haya cumplido 82 años.

08/08/2018 -

En pleno rodaje de la película "The Old Man & the Gun", Robert Redford anunció que se jubila de la actuación, 60 años después de su debut, el cual sucedió cuando tenía 21 años. No obstante, no descarta seguir ligado a la pantalla grande como director, trabajo que le mereció un Oscar por "Gente como uno".

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", dijo el actor de 81 años que hizo suspirar a decenas de generaciones de mujeres con sus ojos azules y su exquisito talento.

En su larga y exitosa trayectoria, Redford deja más de 45 películas con su impronta, un Oscar como mejor director,y un emblemático festival de cine independiente que lleva el nombre de "Sundance".

"Pensé: ‘Bueno, es suficiente. ¿Y por qué no irme con algo que es muy optimista y positivo?’, remarco Redford, haciendo referencia al tono de "The Old Man & the Gun", el filme basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón que robó 17 bancos, fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17; y en el que comparte elenco con Sissy Spacek y Casey Affleck, bajo la dirección de David Lowery.

Su última película se estrenará el 18 de septiembre y ya está generando muchas expectativas.

Robert Redford, cumplirá 82 años el próximo 18 de agosto, y si bien confesó que tiene muchas ganas de continuar dirigiendo largometrajes, no quiere hacer planes aún. "Ya veremos acerca de eso", dijo el actor, cuya última película como realizador es "Pacto de silencio" (2012).

Redford alcanzó la fama como actor gracias a filmes como "Dos hombres y un destino" (1969), "El golpe" (1973) —ambas junto a Paul Newman— o "Tal como éramos" (1973) —con Barbra Streisand—. Estas películas lo convirtieron además en una suerte de sex symbol de Hollywood. A la lista se le suman otros recordados títulos como "Todos los hombres del presidente" (1976), con Dustin Hoffman; o "Memorias de África" (1985), con Meryl Streep.

En 1980 saltó a la dirección con "Gente como uno" y más tarde fue realizador en las cintas "Quiz Show" (El dilema), en 1994; "El hombre que susurraba a los caballos" (1998), y "Leones por corderos" (2007).

Robert Redford es hijo de un lechero y una ama de casa. Nació en California y se crió en los suburbios de Los Ángeles, salpicado por una sucesión de tragedias y complicaciones: su madre murió cuando él tenía 18 años, y eso lo sumió en la depresión y el alcohol. Por su adicción, perdió una beca en la universidad y fue a Italia y Francia a estudiar arte, lo cual tampoco funcionó, según reflejó Clarín.

En 1957, la misma época en la que descubrió su amor por la actuación conoció a Lola Van Wagenen, con quien estuvo casado por 27 años y tuvo cuatro hijos.

Su vida con la actuación comenzó en Broadway, como un reemplazo, en la comedia Tall Story.