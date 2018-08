Susan Sarandon pidió por la legalización del aborto en Twitter

Hoy 07:47 -

Este miércoles el Senado decidirá si la Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley. Así, después de cinco meses de debate en el que la Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto, el final aún es incierto ​porque entre los senadores predomina por ahora la posición contraria a la legalización. En este contexto, Amnistía Internacional publicó este martes una provocativa contratapa sobre la legalización del aborto en la edición del New York Times International en la que les dice a los senadores de Argentina que el mundo los está mirando. La primera repercusión internacional ya llegó: la actriz Susan Sarandon pidió a los legisladores argentinos que voten a favor de la ley.

La actriz es una reconocida activista: recientemente fue detenida en Washington en una protesta contra la política inmigratoria de Donald Trump, que separa a los niños inmigrantes de sus padres. Ahora, en Twitter, expresó que "la criminalización del aborto no evita que las mujeres tengan un aborto: las empuja a hacerlo en lugares inseguros y clandestinos. Senadores @SenadoArgentina el mundo los está mirando: ¡den a las mujeres el derecho a elegir!", escribió, acompañado por los hashtags #AbortoLegalYa y #SenadoresQueSeaLey que impulsa la Campaña por el Aborto Legal y Seguro.

The criminalization of abortion does not avoid women from having an abortion; it does push them to go to unsafe and clandestine places. Senators @SenadoArgentina the world is looking at you: give women the right to choose!#AbortoLegalYa #SenadoresQueSeaLey @amnistiaar