José Alperovich adelantó que votará en contra de la legalización

Hoy 10:40 -

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, adelantó su postura sobre la ley de despenalización del aborto en la previa del inicio de la sesión, y adelantó que votará en contra. Así, el número de senadores que se oponen a la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados llega a 38 contra los 31 senadores que se manifestaron a favor.

"He visto mucho este tema, he estudiado, he recorrido mucho Tucumán; sé lo que sienten los tucumanos. No he hablado porque no quería hacer política con eso porque divide mucho a la sociedad. Voy a votar en contra de la ley que viene de diputados", señaló Alperovich al ingresar a la Cámara Alta.

El dirigente peronista era una de las incógnitas en torno a la votación. Por su lado, Miguel Pichetto reconoció que el sector que está en contra del aborto legal logró conformar una mayoría que será difícil de revertir en el debate que se realizará este miércoles en la Cámara Alta.

Cuando ingresaba al Congreso de la Nación, el legislador de Río Negro aseguró que el debate servirá para poner de manifiesto las distintas posiciones que hay sobre el tema. Y vaticinó: "Este es un tema imparable, hay una fuerte demanda de reconocimiento a la mujer y además es una cuestión de salud pública".

En tanto, a pocos minutos de que se inicie en el Senado el debate, el presidente Mauricio Macri afirmó que, al margen del resultado de la votación, hoy será una jornada en la que "ganó la democracia".

El mandatario argentino publicó un breve texto en las redes sociales, en el que advirtió: "La importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Pero, además, nos obliga como individuos a comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto".