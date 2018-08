Oyarbide: "Vengo a ponerle el pecho a las balas"

Hoy 12:01 -

El ex juez federal Norberto Oyarbide será uno de los que deberá declarar este miércoles ante Claudio Bonadio en la causa por el pago de coimas de empresarios a funcionarios durante el kirchnerismo.

El ex magistrado, que renunció para no enfrentar un juicio político, está mencionado en los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, registró los movimientos de dinero que se dieron entre 2005 y 2015.

Al salir de su casa esta mañana, Oyarbide se mostró incómodo frente a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

“Al que se porte mal, este garrotazo en la cabeza”, dijo primero con una sonrisa. “Son loros ustedes”, agregó más ofuscado ante el requerimiento periodístico.

Antes de subirse al automóvil que lo trasladó hasta los tribunales de Retiro, y al ser consultado sobre si era cierto lo que se indicaba en los cuadernos, afirmó: “Se lo voy a decir al juez”.

"La causa está en secreto de sumario. No se puede hablar. Las expectativas son las que tiene cualquier persona que viene a prestar una declaración indagatoria, que no es para nada feliz. Pero acá vengo a ponerle el pecho a las balas. Ojalá que me atienda Bonadio", señaló.

Además de Oyarbide, este miércoles se presentarán ante Oyarbide el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.