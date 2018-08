Senadora dijo que no leyó el proyecto pero que votará en contra

08/08/2018 -

Este miércoles en el Senado, se desarrolla una jornada histórica en la que se debate la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y una de las primeras notas la dio, de manera negativa, una de las partes en contra.

La senadora por San Juan, Cristina del Carmen López Valverde, del PJ, reconoció que no leyó el proyecto de ley, que tiene solo 14 hojas, pero que al momento de votar lo hará en contra.

"No tuve tiempo", se excusó López Valverde en la Cámara.

Tanto ella como los dos representantes de su provincia, ya indicaron que votarán en contra del proyecto que busca ampliar los derechos de la mujer.

En este proyecto de ley está en juego nuestra vida y la de todas las mujeres y Cristina del Carmen López Valverde pareció poco importarle ya que "no se lo quiere tomar a ligera" y decidió no leerlo porque no le daban los tiempos. Recordemos bien su nombre.