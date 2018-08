Un enorme y raro tornado de fuego arrasa una fábrica en el Reino Unido

Hoy 16:30 -

Un tornado de fuego ha sido filmado tras desatarse este martes un fuerte incendio en una fábrica de plástico del condado de Derbyshire, en el Reino Unido.

Los rescatistas explicaron en Facebook que el poco habitual fenómeno se produce "cuando el aire frío entra en contacto con aire caliente, lo que provoca un remolino similar al de un tornado".

Según reporta The Independent, la enorme columna de humo negro podía verse a una distancia de 40 kilómetros de las instalaciones de Ravensbourn Plastics Ltd. Hicieron falta 12 horas de trabajos hasta poder controlar el fuego.

El incendio causó notables daños en la infraestructura de la planta, pero no causó víctimas ni heridos.

