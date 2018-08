Un incendio forestal revela un antiguo mensaje que data de la Segunda Guerra Mundial

Hoy 17:33 -

Helicópteros de la Policía de Irlanda descubrieron una antigua señal con la palabra 'Eire' tras un incendio forestal ocurrido en julio en la parte este del país, informa RTÉ.

Cuando las Fuerzas Aéreas apagaron el fuego, hallaron el inmenso letrero. Hecho con incontables piedras de tonalidades claras, formaba la palabra 'Eire' –que significa Irlanda en la lengua irlandesa– y data de los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa contienda, muchos habitantes locales construyeron tales letreros para advertir a las fuerzas aéreas de otros países que volaban sobre territorio neutral y prevenir bombardeos aleatorios. Además, servían como ayuda de navegación aérea.

Según el sitio eiremarkings.org, que registra ese tipo de señales, más de 80 de ellas fueron construidas durante la guerra. En las imagenes captadas por helicópteros de la Policía se pueden apreciar las letras y un marco alrededor de la palabra.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv