CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Agosto de 2018

A LAS 23.15 TODO POR MI HIJA

09/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN VIAJE

20.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 MI GRAN OPORTUNIDAD

08.24 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

10.26 EL JUEGO DE ENDER

11.31 HOMBRES DE NEGRO

14.19 JUGANDO POR AMOR

16.16 LA PRINCESITA

18.06 EL JUEGO DE ENDER

19.56 HOMBRES DE NEGRO

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO

23.57 TRASCENDER

TCM

07.40 LA NIÑERA

08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.10 LA NIÑERA

11.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.45 JACK

13.54 ESCAPE A LA VICTORIA

16.05 CALLES DE FUEGO

17.48 SUPERMAN 2. DONNER CUT

20.08 TANGO Y CASH

22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

TNT

06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

07.47 LOS DUQUES DE HAZZARD

09.49 LA GRAN AVENTURA LEGO

11.37 TOY STORY 2

13.30 MISS SIMPATÍA

15.43 SHERLOCK HOLMES

18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

20.04 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.37 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

SPACE

06.00 RED TAILS

07.51 LA LEYENDA DEL ZORRO

10.29 LA BRÚJULA DORADA

12.47 METEORO

15.22 60 SEGUNDOS

17.48 EL ESPECIALISTA

19.56 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

22.00 EL REDENTOR

23.57 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

CINECANAL

11.30 HALCÓN

13.10 SHREK PARA SIEMPRE

14.45 LA ERA DE HIELO

16.10 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

17.45 OPERACIÓN VALQUIRIA

19.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 ALIADOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

11.35 AMERICA’S GOT TALENT

13.25 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LEGALMENTE RUBIA 2


A DÓNDE IR

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO

19 DE AGOSTO, LA FIESTA

DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR

GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A

LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER

SACHERO”.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE

JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA

EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+JUEVES 9, A LAS 22,

PRESENTACIÓN DEL DÚO

“CHECHELOS”.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/08 - 10/08 16:55 (Cast) 19:10

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

09/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

09/08 - 10/08 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

09/08 - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/08 - 10/08 - 11/08 18:30 (Subt)

20:40 (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/08 - 10/08 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

09/08 - 22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/08 - 10/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

09/08 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)

09/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

DIOS NO ESTÁ MUERTO

ESTRENO. CASTELLANO 2D

20:20-(SÓLO EL JUEVES)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:40/ SUBTIT., 2D

22:40 / (SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APT 16 A. Estreno

CASTELL. 2D 20:30- 22:50.

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50 -

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:40-

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA CAST. 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CON RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50.

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:20

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Agosto de 2018

También te puede interesar