CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Agosto de 2018
A LAS 23.15 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
09/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.50 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 EN VIAJE
20.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 MI GRAN OPORTUNIDAD
08.24 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
10.26 EL JUEGO DE ENDER
11.31 HOMBRES DE NEGRO
14.19 JUGANDO POR AMOR
16.16 LA PRINCESITA
18.06 EL JUEGO DE ENDER
19.56 HOMBRES DE NEGRO
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO
23.57 TRASCENDER
TCM
07.40 LA NIÑERA
08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.10 LA NIÑERA
11.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.45 JACK
13.54 ESCAPE A LA VICTORIA
16.05 CALLES DE FUEGO
17.48 SUPERMAN 2. DONNER CUT
20.08 TANGO Y CASH
22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
TNT
06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
07.47 LOS DUQUES DE HAZZARD
09.49 LA GRAN AVENTURA LEGO
11.37 TOY STORY 2
13.30 MISS SIMPATÍA
15.43 SHERLOCK HOLMES
18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
20.04 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.37 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
SPACE
06.00 RED TAILS
07.51 LA LEYENDA DEL ZORRO
10.29 LA BRÚJULA DORADA
12.47 METEORO
15.22 60 SEGUNDOS
17.48 EL ESPECIALISTA
19.56 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
22.00 EL REDENTOR
23.57 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
CINECANAL
11.30 HALCÓN
13.10 SHREK PARA SIEMPRE
14.45 LA ERA DE HIELO
16.10 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
17.45 OPERACIÓN VALQUIRIA
19.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 ALIADOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
11.35 AMERICA’S GOT TALENT
13.25 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LEGALMENTE RUBIA 2
A DÓNDE IR
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO
19 DE AGOSTO, LA FIESTA
DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR
GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A
LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER
SACHERO”.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE
JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA
EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+JUEVES 9, A LAS 22,
PRESENTACIÓN DEL DÚO
“CHECHELOS”.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/08 - 10/08 16:55 (Cast) 19:10
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
09/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
09/08 - 10/08 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
09/08 - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/08 - 10/08 - 11/08 18:30 (Subt)
20:40 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/08 - 10/08 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
09/08 - 22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/08 - 10/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
09/08 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)
09/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DIOS NO ESTÁ MUERTO
ESTRENO. CASTELLANO 2D
20:20-(SÓLO EL JUEVES)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:40/ SUBTIT., 2D
22:40 / (SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APT 16 A. Estreno
CASTELL. 2D 20:30- 22:50.
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50 -
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:40-
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA CAST. 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CON RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50.
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:20