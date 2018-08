Fotos El Banco Macro recomprará sus acciones para evitar caída del precio

09/08/2018 -

El Banco Macro comunicó ayer a la Comisión Nacional de Valores que procederá a recomprar acciones por hasta $5.000 millones y por un valor máximo de $158 por acción, es decir, 4,2% por arriba de los $151,60 que cerró ayer en el panel Merval. El papel del banco perdió 7,9% en la Bolsa local, con lo que acumuló una caída del 29,8%. Su performance en el extranjero no fue mejor: tanto el martes como ayer lideró la caída de las ADRs argentinas en medio de la huida generalizada del riesgo argentino. Ayer cayó 8,1% y el martes perdió 7,9% en un fenómeno que no fue aislado. En lo que va del año acumula un derrumbe del 53,7% de su valor de mercado en el mercado de Nueva York. El golpe que recibió el papel este miércoles vino, además del caso Ciccone y de una presunta vinculación al caso de los cuadernos de las coimas, por el lado de un estudio de abogados que difundió una demanda colectiva que pretende presentar ante la Justicia de Nueva York. El estudio busca reunir a todos los accionistas que hayan adquirido entre abril y noviembre de 2017 la acción del Banco para representarlos en una causa contra el Macro por haber inflado el valor de sus acciones. De acuerdo con el estudio "The Rosen Law Firm", las acciones del banco fueron infladas por comprometerse por un lado a un riguroso programa antilavado, mientras el Banco era partícipe de las maniobras para la adquisición de Ciccone Calcográfica por parte del ahora condenado ex presidente, Amado Boudou. Contexto La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, al referirse a la condena del exvicepresidente Boudou indicó que "hay una segunda parte de la causa Ciccone" y pidió que procesaran "al banquero Jorge Brito", al que acusó de financiar la compra de la empresa. Explicó que el organismo que dirige se presentó en queja ante la Cámara Federal por las demoras en la instrucción y que un fallo de la Cámara Federal le ordenó al juez de la causa, Ariel Lijo, que tomara medidas con el resto de los investigados que aún no fueron condenados. El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nacion planteó varios interrogantes que quedaron abiertos tras la condena a Boudou por intentar apropiarse de Ciccone. "¿Quiénes fueron los financistas? ¿Quiénes aportaron decenas de millones a la ignota y diminuta sociedad The Old Fund para que tomara el control de Ciccone Calcográfica? Vandenbroele, ya como arrepentido, afirmó que "Brito es la respuesta a esas preguntas", y que fue él también quien le pagó durante años por su silencio. "Aun así, el juez federal Ariel Lijo sigue sin avanzar contra él", sostuvo el analista. Por otro lado, el periodista Nicolás Wiñazky reveló un diálogo que habrían mantenido la ex presidenta Cristina Kirchner con Boudou tras la muerte de Néstor Kirchner en la cual le preguntó sobre qué "encargues" tenía por parte del difunto. La respuesta de Boudou fue que era "el tema de la imprenta Ciccone. Con Néstor habíamos arreglado que se la quitábamos a Bold", reprodujo Clarín. Esta última empresa, dedicada a los negocios gráficos de gran escala había alquilado la planta gráfica de Ciccone por orden del juez comercial, Javier Cosentino, que habilitó esa acción porque la firma había entrado en concurso de acreedores. Según el diálogo revelado por Wiñazky, Boudou habría indicado que para quedarse con la impresora había "una empresa inversora belga y un banco de acá". El banco, sería el Macro, reveló la investigación.