"Nos motiva el cariño de la gente"

Fotos DETERMINANTE. La opuesto Lucía Fresco anotó 19 puntos en la victoria de anoche en La Banda.

09/08/2018 -

La entrerriana Lucía Fresco, fue anoche la máxima anotadora del partido entre la Argentina y Perú en La Banda con 19 puntos. Al final del encuentro amistoso, dialogó con EL LIBERAL y destacó el apoyo de la gente por segunda noche consecutiva.

"No debe sorprender que estemos tan felices de jugar con nuestro público. Son cosas muy especiales. Nosotras no tenemos muchos partidos en nuestro país y buscamos motivarnos con ese cariño de la gente. En el tercer partido, como siempre, saldremos a ganar. Es lo que hacemos y queremos siempre", destacó la opuesto.

"Vamos poco a poco. Sabíamos que estos partidos iban a ser así de duros. Estamos en el buen camino. Nos emociona cada vez que jugamos en casa. La gente viene hasta acá a vernos y es imposible que esas cosas no te motiven. El martes no tuvimos un buen día en lo que respecta al juego. Todos los deportistas sabemos que hay días en los que no te sale nada bien. Pero pensamos en las cosas que se hicieron mal, con actitud buscamos que no vuelvan a suceder y pudimos mejorar mucho para llevarnos esta victoria en el segundo amistoso", agregó Lucía Fresco.

Importante

Seguidamente, la jugadora que se desempeña en el voley húngaro, puntualizó sobre las claves para mejorar respecto al duelo del martes: "Mejoramos en la actitud para encarar el partido. El martes, quizás nos desanimábamos mucho ante algunas acciones puntuales, pero esta vez fue diferente y lo sacamos adelante rápido. Se mantuvieron esas ganas de ir peleando el partido punto a punto y las cosas salieron mucho mejor".

"Fuimos más regulares que el martes y es un poco eso lo que estamos buscando. Los amistosos y cada entrenamiento son para eso. Tenemos que ser regulares para no tener malos partidos. Se nos está dando", cerró Lucía, al final del encuentro ante la selección de Perú.