El sábado habrá atención de la asistente social

09/08/2018 -

CHOYA, Choya (C) La oficina de Acción Política y Social de la Comi s i ó n Mu n i c i p a l d e Ch o y a i n fo rmó q u e l a atención de la asistente social, Verónica Gómez, tendrá lugar el sábado 11 de 8.30 a 12.30 en el palacio comunal. Información Cabe recordar que en esta dependencia se podrá consul tar e iniciar t r ámi t e s re l a c i o n a d o s a la Anses, al igual que las gestiones tales como salario, desarchivos, cambio de banco y carta poder