Silvio Romero no pudo evitar la gran emoción

09/08/2018 -

El delantero Silvio Romero fue el que le dio la victoria a Independiente con su gol a los 27 minutos y el que permitió que el Rojo sumara su 18º título internacional en Osaka, Japón.

"Es una alegría inmensa, trabajamos mucho para esto. Muy feliz porque me tocó convertir un gol tan importante", expresó en medio de los festejos, en una entrevista con Fox Sports.

Llamó la atención que Romero, cuando anotó la conquista, mostró un cartel en la mano que decía "100 años de gloria".

¿A qué hizo referencia el goleador en este caso?

Es que ayer se celebró el centenario de Instituto de Córdoba, equipo que formó a Romero en sus inferiores y del cual es hincha y socio.

Allí debutó profesionalmente a los 17 años, jugó cinco temporadas y anotó 32 goles. De hecho, meses atrás admitió que le gustaría volver a jugar en la Gloria para retribuirle parte de lo que la institución hizo por él.

"Quiero volver a Instituto competente, no muy grande. No para decir: volví para retirarme, que me queden muchas ganas de seguir jugando", le contó a Mundo D en una oportunidad.

"Era un día glorioso y no les podía fallar. Les mando un saludo grande a todos", explicó el delantero cuando le preguntaron sobre el famoso cartelito.