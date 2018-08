Fotos Divisiones Infantiles completaron los partidos de la 18ª fecha

09/08/2018 -

El fin de semana pasado se desarrollaron los partidos correspondientes a la 18ª fecha del torneo de fútbol infantil, en las distintas canchas y se dieron a conocer los resultados de los mismos. Los partidos se dieron durante el domingo 5 de agosto y los resultados fueron: en categoría 3 y 4 años, San Fernando 1 vs. Deportivo 25 de Mayo 1; Bío Torres 0 vs. Villa Unión 2; Gustavo Tapia 0 vs. Taladrito 1; Tramo 16 1 vs. 25 de Mayo 1; Rey de Reyes 5 vs. Diablos Rojos 0; El Cruce 1 vs. Argentinos Unidos 1; Rincón FC 0 vs. 17 de Octubre 1; Cholo Suárez 0 vs. Irma FC 0. En categoría 5 y 6 años, San Fernando 0 vs. Deportivo 25 de Mayo 5; Bío Torres 3 vs. Villa Unión 2; Gustavo Tapia 3 vs. Taladrito 0; Tramo 16 4 vs. 25 de Mayo 0; Rey de Reyes 6 vs. Diablos Rojos 0; El Cruce 0 vs. Argentinos Unidos 5; Rincón FC 0 vs. 17 de Octubre 1. En la categoría 7 y 8 años, los partidos finalizaron de la siguiente manera: San Fernando 1 vs. Deportivo 25 de Mayo 1; Bío Torres 4 vs. Villa Unión 0; Gustavo Tapia 3 vs. Taladrito 0; Tramo 16 2 vs. 25 de Mayo 0; Rey de Reyes 1 vs. Diablos Rojos 0; El Cruce 1 vs. Argentinos Unidos 2; Rincón FC 0 vs. 17 de Octubre 1; Cholo Suárez 1 vs. Irma FC 0. Por último, en las categorías 9 y 10 años los resultados son: San Fernando 1 vs. Deportivo 25 de Mayo 0; Bío Torres 2 vs. Villa Unión 0; Gustavo Tapia 0 vs. Taladrito 2; Tramo 16 2 vs. 25 de Mayo 1; Rey de Reyes 1 vs. Diablos Rojos 1; El Cruce 0 vs. Argentinos Unidos 2; Rincón FC 0 vs. 17 de Octubre 1; Cholo Suárez 0 vs. Irma FC 1.