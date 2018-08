El dólar oficial avanzó $0,20 y cerró en $28,23

09/08/2018 -

El dólar registró una suba de 20 centavos (+0,7%), para ofrecerse a un promedio de $27,20 para la compra y $28,23 para la venta en bancos y casas de cambio del microcentro porteño.

En tanto, en la city santiagueña, la divisa se mantuvo entre los $27,40 y $28,40 en promedio.

En el mercado mayorista, la divisa de EE.UU. se pactó a 27,65 pesos. Los operadores de cambio observaron una ‘mayor demanda de divisas como cober en la plaza donde operan bancos y empresas.

La oferta de divisas que ejecuta en la plaza mayorista el BCRA, a cuenta del Tesoro, por u$s 50 millones, tuvo un precio promedio de corte de $27,5135 un mínimo precio adjudicado de 27,5090 pesos. El monto negociado en el segmento de contado (spot) alcanzó los u$s 628,9 millones, un 28% más que el martes, mientras que en futuros se operaron U 640,8 millones en el Rofex y otros u$s 40 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Los contratos futuros (en pesos, pero atados al tipo de cambio) exhibieron un precio para el dólar de $28,345 para fin de mes, y de $31,51 para diciembre 2018.

"Llevamos ya cerca de un mes con estabilidad del dólar, el mercado encontró un equilibrio en el mayorista en torno de los 27 a 28 pesos. Ahora el desafío para el Gobierno está en ir bajando la tasa de interés, que se sostienen en el orden del 45%, un número frío que asusta y se sabe que no es sostenible e tiempo", comentó Matías Roig, director de Portfolio Personal.

"Habrá -en el momento de comenzar a hacerlo- que tener en cuenta la inflación, la tasa real, y ver la reacción del billete", añadió Roig.