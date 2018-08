Fran Estanciero, un cantor santiagueño a la mejicana

09/08/2018 -

Fran Estanciero siempre tuvo en claro que la música es su pasión, la expresión de su alma que lo iba a hacer trascender. Transitó caminos en esa búsqueda permanente de ser, proyectar su arte desde lo más genuino y ser profeta en su tierra. Lo logró y lo consolidó no solamente al cantar en el acto central por el 465º aniversario de la fundación de Santiago, sino también por ser hoy una figura en Cancún, ciudad mejicana en donde actualmente está radicado.

Estanciero sabe que tiene que seguir haciendo camino al andar para que su proyecto musical se fortalezca y así hacer realidad su sueño de grabar su primer álbum. México es hoy su gran escenario. Es allí en donde construye su faceta de cantante y de animador. Estanciero grabó el videoclip, en Buenos Aires, de "Siempre fue así", su tercera canción.

Durante su estadía en Capital Federal fue cuando lo convocaron para participar de "La Tribuna de Guido", programa que conduce Guido Kaczka por El Trece. En entrevista con EL LIBERAL, contó: "Fui al programa invitado especialmente por uno de los productores que me dijo ‘si andas por Buenos Aires, avísame’. Él me contactó vía Instagram y me dijo que le gustaba mi música y todo lo que hago y quería que esté en el programa. Justo, como fui a Buenos Aires a grabar el videoclip de mi tercera canción dije voy a aprovechar para ir a la ‘Tribuna de Guido’. Así fue y me siento muy feliz por los resultados obtenidos después de hacer una versión de ‘Tira para arriba¡, de Miguel Mateos", precisó el músico en su entrevista con EL LIBERAL.

"Estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron enviándome mensajitos, haciéndome llegar su cariño desde todas partes de la Argentina y mi gente de México también. Después que pasé por el programa de Guido, fue increíble la cantidad de mensajes que me llegaron felicitándome. Todo muy lindo, gracias a Dios", puntualizó Fran, quien, en el paradisiaco Cancún (México), despliega su talento como cantante y como "animador en un hotel all inclusive". l