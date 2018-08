Repudio contra Wanda Nara por un Tweet contra la ley del aborto

Hoy 08:19 -

Numerosas actrices, cantantes y periodistas se han pronunciado y militado a favor de la legalización del aborto; del otro lado Amalia Granata y Nicole Neumann fueron algunas de las mediáticas encargadas de ir en contra del proyecto de ley.

Quién tiene el poder para decidir matar un que ya empezó a latir ... — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 8 de agosto de 2018

En el último tiempo, a este grupo se le sumó Wanda Nara, quien principalmente desde sus redes sociales se expresó a favor del lado que se reconoce con la frase "salvemos las dos vidas".

"Quién tiene el poder para decidir matar a un corazón que ya empezó a latir...", se preguntó primero Wanda en su cuenta de Twitter. Luego, publicó el emoji de corazón celeste (el color que representa a aquellos que están en contra de la ley) y a continuación el hashtag "Cuidemos las dos vidas".

Pero el siguiente tuit fue el que enfureció a muchos de sus seguidores, quienes respondieron sin piedad. "En los casos que realmente se debe dar un ABORTO, la legalización ya está dada!!!", publicó la mujer de Mauro Icardi, haciendo referencia a la interrupción de un embarazo en caso -por ejemplo- de una violación.

El mensaje indignó a muchas personas, que decidieron responderle. "Entonces estás a favor de matar bebés. La única diferencia es si la mujer disfrutó o no. Solo condenas el goce de la mujer. Si para vos ahí hay un bebé, no debería morir tampoco en casos de violación. Pensalo. Sano ejercicio, Wan", publicó una usuaria.

"Si no querés abortar no abortés. Dedicate a tener hijos vos que tenés como mantenerlos. No decidas x las demás", le cuestionó otra mujer. Otro usuario le solicitó: "Cuando decís "en los casos que realmente se debe dar"...sería tu opinión o una imposición? En caso de ser opinión, formulala mejor y en caso de ser imposición avísanos así no reclamamos más cosas que te puedan llegar a molestar".

"Querida Wanda, abrí la boca para hacer con lo que te hiciste famosa, no hables de esto porque no podrías entender jamás a la gente que elige abortar", le apuntó otra seguidora y tampoco faltó el humor: "Mejor hagamos una Ley que se llame Ley Wanda Nara y vos decís pulgar arriba o abajo cuando si o cuando no un aborto".