Macri: "El problema está y queremos que las chicas puedan elegir"

"Este año terminaremos en una inflación de alrededor del 30% producto de este tormentón y el aumento del petróleo, pero el año que viene va a bajar", evaluó Macri.

Hoy 10:34 -

El presidente Mauricio Macri habló con la prensa hoy y anticipó que los debates por el aborto, continuarán a pesar del rechazo en el Senado.

Desde Casa de Gobierno, el presidente dijo que "estos debates (el de anoche), van a seguir sucediendo por que la sociedad argentina está madurando en libertad, en democracia".

En la misma línea, pidió "no enojarse" por las opiniones distintas y llamó al "diálogo y a la educación", para buscar vivir de la forma más pacífica posible.

"Queremos que esas chicas tengan la posibilidad de elegir que no sea su vida de desarrollo tener un chico cuando no están en condiciones o no saben lo que significan", agregó, horas después de que el Senado rechace la propuesta.