Falleció Gilda Roldán de Santucho, de la librería Dimensión

Fotos Falleció Gilda de Santucho, de la librería Dimensión

Hoy 11:46 -

En la madrugada de hoy, falleció doña Gilda Roldán de Santucho, la reconocida librera santiagueña del espacio cultural Dimensión.



Sus restos son velados en una sala de calle Pedro León Gallo 340. Su entierro será mañana a las 10:30, en el Parque El Descanso, informaron familiares.

La referente de esta librería fue quien continuó el legado que dejó el fundador de la librería: Francisco René Santucho.

"Yo he trabajado en la librería con mucho amor porque Francisco René me enseñó mucho desde lo cultural, y cuando desapareció, me sentí una huérfana intelectual. Hoy toda la información que tengo sobre la cultura en general es gracias a la librería", fue lo que había contado Gilda a EL LIBERAL, en 2015.

“Mi mamá siempre sostuvo que la librería no era un comercio, sino un servicio para la gente. Esa fue la concepción y el espíritu que le imprimió siempre Gilda Roldán de Santucho”, relató su hijo Francisco.

El año pasado la librería había cumplido 60 años de existencia, y a pesar de ser la de más años en la provincia, nada pudieron hacer para evitar este año, el cierre de este espacio cultural tan representativo para distintas generaciones.

Doña Gilda, junto a sus hijos Francisco y Elmina, y su nuera Luciana, fueron los responsables en la familia de mantener en pie durante los últimos años, este mítico espacio cultural santiagueño, fundado por Francisco René Santucho en octubre de 1957.