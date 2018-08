Video | Juan Lascurain se agarró a trompadas con un periodista tras declarar

Hoy 13:31 -

La presentación en Tribunales del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, se vio empañanada por una pelea con golpes y empujones que el propio empresario y uno de sus allegados mantuvieron con miembros de la prensa.

Ante la sorpresa de quienes rodeaban al ex referente de la UIA, en las puertas de Comodoro Py hubo piñas, empujones, caídas al suelo y se generó un clima enorme tensión en el lugar.

La pelea fue protagonizada por uno de los acompañantes del empresario y un camarógrafo del canal C5N, quien de manera accidental había chocado con el lente de la cámara el rostro de un hombre que acompañaba a Lascurain.

El propio empresario se sumó a la pelea y le arrojó golpes al camarógrafo, ante la mirada estupefacta de los diversos periodistas que estaban presentes.

"Ustedes tienen que entender, en la madrugada de hoy murió mi suegra y estoy muy tenso por esa situación", intentó excusarse luego el empresario.

Lascurain acudió esta mañana a Tribunales para ser indagadado en el marco de la causa por supuestas coimas surgida a raíz de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

