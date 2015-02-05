CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Agosto de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
10/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA
EDICIÓN
14.00 SORTEO DEA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINÚA)
23.15 RIZHOMA HOTEL
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 CIRCUITO ARGENTINA
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT (ESTRENO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
02.14 TIERRAS MUERTAS
04.27 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
06.04 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
08.25 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.47 DE TAL PADRE, TAL HIJO
10.42 TRON. EL LEGADO
13.07 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR
15.00 SIETE AÑOS EN EL TIBET
17.38 JUGANDO POR AMOR
19.35 TRON. EL LEGADO
22.00 CERDOS Y DIAMANTES
23.57 SIETE AÑOS EN EL TIBET
TNT
02.31 DJANGO SIN CADENAS
05.23 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 MISS SIMPATÍA
07.57 SHERLOCK HOLMES
10.09 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
12.05 SHANGHAI KID
14.02 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
16.13 TROYA
19.18 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 BUENOS VECINOS
23.54 DJANGO SIN CADENAS
TCM
00.43 TRES REYES
02.48 EL REGRESO DE LOS MUERTOS
VIVIENTES PARTE II
04.19 USURPADORES DE CUERPOS
05.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.53 LA NIÑERA
08.18 LA NIÑERA
08.43 CASADOS CON HIJOS
09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.55 CASADOS CON HIJOS
10.20 CASADOS CON HIJOS
10.45 LA NIÑERA
11.10 LA NIÑERA
11.35 CASADOS CON HIJOS
12.00 CALLES DE FUEGO
13.40 SUPERMAN
16.14 SUPERMAN 2. DONNER CUT
18.21 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
20.24 DETECTIVE POR ERROR
22.00 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
SPACE
03.24 ENTREGA EXPLOSIVA
05.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15
MIN
06.00 LA BRÚJULA DORADA
07.48 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER
09.48 COLD WAR
11.33 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
13.54 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
15.51 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
17.58 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS
CONTADA
19.38 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE
23.53 LA HORCA
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE
NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
CLUB CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE
REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI
JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
19:35 (Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
18:30 (Subt) 20:40 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:25 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS PENSADO.
CASTELLANO 2D 22:20