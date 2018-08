La insólita excusa de un cura al ser sorprendido tratando de violar a una niña

Hoy 20:44 -

Paolo Glaentzer tiene 70 años y esgrimió una insólita excusa luego de que fuera sorprendido tratando de abusar sexualmente de una menor de 11 años. “Yo creí que tenía al menos 15”, manifestó el sacerdote italiano.

“He cometido un error, lo admito, nuestro Señor lo considerará. Él es capaz de hacerlo”, manifestó el cura luego de asegurar que se someterá a la “justicia divina” y no a la de los hombres.

No conforme con esto, Glaentzer manifestó “haber vivido muchas situaciones que parecían no tener escapatoria, quizás ésta sea una de las peores pero tengo plena confianza en Jesús y María”. Y cerró: “El diablo me puso una zancadilla”.