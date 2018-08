Por la cuarta jornada del Clausura, Coesa se mide ante Quilmes

10/08/2018 - Mañana se pondrá en juego la cuarta fecha del torneo Clausura que organiza la Liga de Profesionales, en el Complejo de Jugadores Libres. La misma tendrá la siguiente cartelera. En cancha 1 del Complejo de Jugadores Libres: Ciudad Satélite vs. Deportivo JJ 13:30; Los Pibes vs. Cacheteao Con Coca 15:20; Warriors vs. La Moreno 17:10; La Jp del 7C vs. Shunko 18:45. En cancha 2: Lex D.R. vs. La Gloriosa 13:30; Hampones vs. Brima 15:20; Coesa vs. Quilmes 17:10; Intocables vs. La Alvarado Old 18:45. En cancha 3: Semillería Rossi vs. Pukará FC 13:30; Cristal vs. La Pachanga 15:20; La 59 F.C. vs. Nueva Chicago 17:10. En cancha 4: Galácticos vs. Metalúrgica Dorrego 13:30; Valencia vs. José Ignacio 15:20; Real Madrid vs. Barrio Sarmiento 17:10. En cancha 5: La Alvarado Stone vs. Racing 13:30, Villa las Delicias vs. O’Globo Megacotillón 15:20; Fútbol y Amistad vs. Murciélagos 17:10. En cancha 6: Achalay FC vs. Bastianos F.C. 13:30; Comb. Bertolotti vs. Abogados Topos 15:20; Los Coyotes vs. Cache FC 17:10. En cancha 7: La Esquina vs. Corralón Abdala 13:30; Chelsea vs. Kinesiólogos F.C. 15:20; Industria F.C. vs. Abogados Cat 17:10. En Cancha 8: El Puente vs. S 23 13:30; Ramón Carrillo vs. Abogados Cuervos 15:20; Napoli Black vs. Niupi 17:10.