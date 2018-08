El décimo capítulo tendrá mañana una atractiva cartelera

10/08/2018 - La Liga Profesional Amateur Cyac 2018 programó para mañana la décima fecha de su Torneo de Verano, denominado “20 Años Árbitros de la UAFASE”, que tendrá una extensa y atractiva cartelera de partidos. Este certamen, que ya está ingresando en etapa de definiciones, agrupa a equipos de las categorías Juniors, Libres, 40, 45 y 50. La jornada de mañana comenzará a las 14.30 y habrá una tolerancia de 30 minutos, únicamente para los cotejos programados en el primer turno. La grilla de encuentros es la que se detalla a continuación: En Súper Liga Nº 1: Pasaje Oeste vs. Almirante Brown (Jrs.) y Choya vs. Apunse (40). En Súper Liga Nº 2: La 23 vs. El Rejunte (L) y Pilchería Max Mar vs. La 40 (40). En Súper Liga Nº 3: Los Sucios vs. La Congreso (L) y Yanda vs. El Fortín (45). En Súper Liga Nº 4: Autoservicio Doña Bety vs. Amigos del Fútbol (L) y Distribuidora Lealcito vs. Bioquímicos (50). En Súper Liga Nº 5: Sutiaga vs. Güemes Sport (L) y Quilmes vs. Gremio Judicial (L). En Súper Liga Nº 6: San José vs. Chacarita (L) y Choferes vs. 100 Bandeños (40). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Médicos (40) y Bioquímicos vs. Sarmiento (45). En Atsa Nº 2: Potencia Diesel vs. Bioquímicos (45) y Ady Salud vs. Bioquímicos (L). En Pichones Nº 3: La San Juan vs. Autonomía (L) y Los Amigos vs. El Clásico (45). En Sivipse: Sivipse vs. Ciencias Económicas (45) y Sivipse vs. Médicos (50). En Rubia Moreno: Alvi vs. Banfield (40) y El Porvenir vs. Mijovi (40). En San Martin (La Rivera): Villa Robles vs. Médicos Rebeldes (45) y Amigos de Beltrán vs. Amigos de Termas (50). En Los Molina (LB): CSD Menéndez vs. Caja Unse (45) y Fm Laser vs. Mago Repuesto (50). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Sanatorio Norte (40) y Gremio Judicial vs. Reg. Valentina (40). En Abogados Nº 1: Abogados Topos vs. Estrella Roja (L) y Abogados vs. Telefónicos (50). En Abogados Nº2: Abogados vs. Milan (L) y Red Star Abogados vs. San Esteban (45). En Central Norte (Los Morales): Radio Taxi Rojo vs. Hormiga Paz (40) y La Bomba vs. Doctor Obrero (50). En UPCN Nº 2: Los Amigos vs. Amigos de Termas (40) y Cyac Santiago vs. Copse (50). En UTA Nº 1: UTA vs. Radio Taxi Rojo (L) y UTA vs. Yanda (40). En UTA Nº 2: Galácticos vs. Sp. Servicios (40) y Puerto Nuevo vs. Metalúrgica Dorrego (40). En Contadores: Contadores vs. Unse Exacta (45) y Contadores vs. Ingenieros AFC (50). En Ingenieros: Ingenieros vs. Cuervo Max (45) e Ingenieros vs. PVC Banda (50). En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. Abogados (45) y Obras Sanitarias vs. Quirófano (50). 